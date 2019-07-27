Andy_Delort
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 جويلية 2019
- المشاركات
- 31
- النقاط
- 3
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- الشيشان
- الجنس
- ذكر
/
ما عاد العمر يمهلنا ، ايامنا تمضي
، واحلامنا كدست بغبار الحياة ، تختبئ خلفه
لكنها تأبى الاندثار ،
الأسرار التي نحملها في صدورنا عصية على البوح ، تحتفظ بشيء من كبريائها المهشم تأبى التنازل رغم انهيارها ،
الى متى !! انبوح وقت الوداع ؟
نحن شعوب لا تعلم قيمة الاشياء الا بعد زوالها ،
لا نعرف قيمة الحب الا عندما نفقده ،
نتمسك بالذكريات رغم أن أصحابها كانوا معنا لكن لم نكترث ،
آمنا بالابدية ،رغم اليقين بأن لا شيء يدوم الا الرب
. نحب البكاء على اشياء لم تعد ملكنا
، على الرغم من اننا لم نحتفظ بها منذ البداية ! غرباء !! .."
ما عاد العمر يمهلنا ، ايامنا تمضي
، واحلامنا كدست بغبار الحياة ، تختبئ خلفه
لكنها تأبى الاندثار ،
الأسرار التي نحملها في صدورنا عصية على البوح ، تحتفظ بشيء من كبريائها المهشم تأبى التنازل رغم انهيارها ،
الى متى !! انبوح وقت الوداع ؟
نحن شعوب لا تعلم قيمة الاشياء الا بعد زوالها ،
لا نعرف قيمة الحب الا عندما نفقده ،
نتمسك بالذكريات رغم أن أصحابها كانوا معنا لكن لم نكترث ،
آمنا بالابدية ،رغم اليقين بأن لا شيء يدوم الا الرب
. نحب البكاء على اشياء لم تعد ملكنا
، على الرغم من اننا لم نحتفظ بها منذ البداية ! غرباء !! .."