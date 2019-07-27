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ما عاد العمر يمهلنا ، ايامنا تمضي

، واحلامنا كدست بغبار الحياة ، تختبئ خلفه

لكنها تأبى الاندثار ،

الأسرار التي نحملها في صدورنا عصية على البوح ، تحتفظ بشيء من كبريائها المهشم تأبى التنازل رغم انهيارها ،

الى متى !! انبوح وقت الوداع ؟

نحن شعوب لا تعلم قيمة الاشياء الا بعد زوالها ،

لا نعرف قيمة الحب الا عندما نفقده ،

نتمسك بالذكريات رغم أن أصحابها كانوا معنا لكن لم نكترث ،

آمنا بالابدية ،رغم اليقين بأن لا شيء يدوم الا الرب

. نحب البكاء على اشياء لم تعد ملكنا

، على الرغم من اننا لم نحتفظ بها منذ البداية ! غرباء !! .."