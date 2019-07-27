الى متى .. !

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
31
النقاط
3
العمر
24
محل الإقامة
الشيشان
الجنس
ذكر
/


ما عاد العمر يمهلنا ، ايامنا تمضي
، واحلامنا كدست بغبار الحياة ، تختبئ خلفه
لكنها تأبى الاندثار ،
الأسرار التي نحملها في صدورنا عصية على البوح ، تحتفظ بشيء من كبريائها المهشم تأبى التنازل رغم انهيارها ،
الى متى !! انبوح وقت الوداع ؟
نحن شعوب لا تعلم قيمة الاشياء الا بعد زوالها ،
لا نعرف قيمة الحب الا عندما نفقده ،
نتمسك بالذكريات رغم أن أصحابها كانوا معنا لكن لم نكترث ،
آمنا بالابدية ،رغم اليقين بأن لا شيء يدوم الا الرب
. نحب البكاء على اشياء لم تعد ملكنا
، على الرغم من اننا لم نحتفظ بها منذ البداية ! غرباء !! .."
 
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