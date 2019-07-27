بعض نصائح اب حكيم لابنه

Andy_Delort
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 جويلية 2019
- المشاركات
- 32
- النقاط
- 3
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- الشيشان
- الجنس
- ذكر
/
1- ابتعد عن التدخين
2- اختر زوجتك بعناية لانها مسئولة عن ٩٠٪ من سعادتك أوتعاستك .
3- لا تشتري الأدوات الرخيصه
4- تقبل أطفالك كما هم وليس كما تريدهم انت
5- لا تضيع الوقت في الرد على منتقديك
6- لا تثق في اي سياسي
7- لا تترك عملك قبل ان تؤمن غيره
8- عندما تستعير سيارة صديق املأ الوقود قبل اعادتها
9- لا تدع الهاتف يقطع اللحظات الجميله من حياتك إنما وجد لراحتك لا لراحة المتصل
10-لا تدفع لأحد اجره قبل ان يتم عمله
11- لا تناقش امورك الماديه مع من يملك اكثر بكثير عنك او اقل بكثير عنك
12-احذر قبل اقراضك المال لأصدقائك فقد تخسر الاثنين
13-لا تسأل عن قيمة الراتب الشهري لمحدثك
14-عندما تريد شراء منزل تذكر ٣ أشياء هامه : الموقع الموقع الموقع
15- عندما تجد الوظيفة الملائمه لطموحك وأحلامك اقبل بها مهما كان الراتب فأن قمت بما يجب يأتي الراتب الذي تريد لاحقاً
16-لا تثق بذاكرتك ، اكتب كل شئ على الورق
17- ليكن عقابك ملائماً للفعل الذي اقترفه أطفالك
18- لا تقرض المال الا لمن تثق انه سوف يعيده دون ان تطالبه به
19-الجميع يحب المدح فلا تبخل به على احد
20- تذكر ان السعر المناسب ليس ماهو مكتوب على السلعه بل ما هو مناسب لميزانيتك
21- لا تتغاضى عن اي سلوك خاطئ من أطفالك فهم مسئوليتك
22- في الخلافات ، تذكر ما ان تفقد أخلاقك في التحدث والنقاش فقد فقدت حقوقك
23- انشر علمك ، وعلم الناس من حولك .. فهذه الطريقة الوحيدة للخلود
24- لا تفصح عن معلوماتك الشخصيه والمالية الا اذا كان من الضروره القيام بذلك
25- عندما تسمع مدحاً لصديق تعرفه ، اخبره بذلك
26- لا تتأخر في نومك ان كنت تحرص على يومك
27- لكي تحرج شخصاً اساء لك قم بعمل جيد مع اطفاله
28- تزوج مِن مَن هو في مستواك الاقتصادي والاجتماعي او اقل بقليل
29- اذا استعرت شيأ أكثر من مرتين فقم بشرائه
30- قف عندما يدخل شخصا اكبر منك الغرفة التي انت فيها
31- عندما يصمت الجميع خجلاً قم وعبر عن رأيك
32- امشي يومياً نصف ساعه
33- لتكن ساعتك مبكرة خمس دقائق عن الوقت الحقيقي
34-كن طبيعياً وابتعد عن التصنع
35- دع عنك النقاش في تفاهة الامور
36- اترك أثراً طيباً أينما حللت .
1- ابتعد عن التدخين
2- اختر زوجتك بعناية لانها مسئولة عن ٩٠٪ من سعادتك أوتعاستك .
3- لا تشتري الأدوات الرخيصه
4- تقبل أطفالك كما هم وليس كما تريدهم انت
5- لا تضيع الوقت في الرد على منتقديك
6- لا تثق في اي سياسي
7- لا تترك عملك قبل ان تؤمن غيره
8- عندما تستعير سيارة صديق املأ الوقود قبل اعادتها
9- لا تدع الهاتف يقطع اللحظات الجميله من حياتك إنما وجد لراحتك لا لراحة المتصل
10-لا تدفع لأحد اجره قبل ان يتم عمله
11- لا تناقش امورك الماديه مع من يملك اكثر بكثير عنك او اقل بكثير عنك
12-احذر قبل اقراضك المال لأصدقائك فقد تخسر الاثنين
13-لا تسأل عن قيمة الراتب الشهري لمحدثك
14-عندما تريد شراء منزل تذكر ٣ أشياء هامه : الموقع الموقع الموقع
15- عندما تجد الوظيفة الملائمه لطموحك وأحلامك اقبل بها مهما كان الراتب فأن قمت بما يجب يأتي الراتب الذي تريد لاحقاً
16-لا تثق بذاكرتك ، اكتب كل شئ على الورق
17- ليكن عقابك ملائماً للفعل الذي اقترفه أطفالك
18- لا تقرض المال الا لمن تثق انه سوف يعيده دون ان تطالبه به
19-الجميع يحب المدح فلا تبخل به على احد
20- تذكر ان السعر المناسب ليس ماهو مكتوب على السلعه بل ما هو مناسب لميزانيتك
21- لا تتغاضى عن اي سلوك خاطئ من أطفالك فهم مسئوليتك
22- في الخلافات ، تذكر ما ان تفقد أخلاقك في التحدث والنقاش فقد فقدت حقوقك
23- انشر علمك ، وعلم الناس من حولك .. فهذه الطريقة الوحيدة للخلود
24- لا تفصح عن معلوماتك الشخصيه والمالية الا اذا كان من الضروره القيام بذلك
25- عندما تسمع مدحاً لصديق تعرفه ، اخبره بذلك
26- لا تتأخر في نومك ان كنت تحرص على يومك
27- لكي تحرج شخصاً اساء لك قم بعمل جيد مع اطفاله
28- تزوج مِن مَن هو في مستواك الاقتصادي والاجتماعي او اقل بقليل
29- اذا استعرت شيأ أكثر من مرتين فقم بشرائه
30- قف عندما يدخل شخصا اكبر منك الغرفة التي انت فيها
31- عندما يصمت الجميع خجلاً قم وعبر عن رأيك
32- امشي يومياً نصف ساعه
33- لتكن ساعتك مبكرة خمس دقائق عن الوقت الحقيقي
34-كن طبيعياً وابتعد عن التصنع
35- دع عنك النقاش في تفاهة الامور
36- اترك أثراً طيباً أينما حللت .