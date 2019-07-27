بعض نصائح اب حكيم لابنه

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1- ابتعد عن التدخين

2- اختر زوجتك بعناية لانها مسئولة عن ٩٠٪ من سعادتك أوتعاستك .

3- لا تشتري الأدوات الرخيصه

4- تقبل أطفالك كما هم وليس كما تريدهم انت

5- لا تضيع الوقت في الرد على منتقديك

6- لا تثق في اي سياسي

7- لا تترك عملك قبل ان تؤمن غيره

8- عندما تستعير سيارة صديق املأ الوقود قبل اعادتها

9- لا تدع الهاتف يقطع اللحظات الجميله من حياتك إنما وجد لراحتك لا لراحة المتصل

10-لا تدفع لأحد اجره قبل ان يتم عمله

11- لا تناقش امورك الماديه مع من يملك اكثر بكثير عنك او اقل بكثير عنك

12-احذر قبل اقراضك المال لأصدقائك فقد تخسر الاثنين

13-لا تسأل عن قيمة الراتب الشهري لمحدثك

14-عندما تريد شراء منزل تذكر ٣ أشياء هامه : الموقع الموقع الموقع

15- عندما تجد الوظيفة الملائمه لطموحك وأحلامك اقبل بها مهما كان الراتب فأن قمت بما يجب يأتي الراتب الذي تريد لاحقاً

16-لا تثق بذاكرتك ، اكتب كل شئ على الورق

17- ليكن عقابك ملائماً للفعل الذي اقترفه أطفالك

18- لا تقرض المال الا لمن تثق انه سوف يعيده دون ان تطالبه به

19-الجميع يحب المدح فلا تبخل به على احد

20- تذكر ان السعر المناسب ليس ماهو مكتوب على السلعه بل ما هو مناسب لميزانيتك

21- لا تتغاضى عن اي سلوك خاطئ من أطفالك فهم مسئوليتك

22- في الخلافات ، تذكر ما ان تفقد أخلاقك في التحدث والنقاش فقد فقدت حقوقك

23- انشر علمك ، وعلم الناس من حولك .. فهذه الطريقة الوحيدة للخلود

24- لا تفصح عن معلوماتك الشخصيه والمالية الا اذا كان من الضروره القيام بذلك

25- عندما تسمع مدحاً لصديق تعرفه ، اخبره بذلك

26- لا تتأخر في نومك ان كنت تحرص على يومك

27- لكي تحرج شخصاً اساء لك قم بعمل جيد مع اطفاله

28- تزوج مِن مَن هو في مستواك الاقتصادي والاجتماعي او اقل بقليل

29- اذا استعرت شيأ أكثر من مرتين فقم بشرائه

30- قف عندما يدخل شخصا اكبر منك الغرفة التي انت فيها

31- عندما يصمت الجميع خجلاً قم وعبر عن رأيك

32- امشي يومياً نصف ساعه

33- لتكن ساعتك مبكرة خمس دقائق عن الوقت الحقيقي

34-كن طبيعياً وابتعد عن التصنع

35- دع عنك النقاش في تفاهة الامور

36- اترك أثراً طيباً أينما حللت .