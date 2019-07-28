ابن الوز عوام خطأ من إيفانكا ترامب يُثير ضجة على تويتر

ناصر dz

ناصر dz

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نشرت إيفانكا ترامب تغريدة على موقع التغريدات، «تويتر»، وقالت: «مبروك بوريس جونسون كونك أصبحت رئيس وزراء مملكة كينجستون».


وظهر في التغريدة أن «إيفانكا» أخطأت في كتابة اسم البلد، بدلاً من ذكر المملكة المتحدة United Kingdom، كتبت United Kingston.


وفيما بعد، أصلحت «إيفانكا» الخطأ، وأعادت نشر التغريدة بالاسم الصحيح.
 
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