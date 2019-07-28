من حقنا نفرح:

لقد أنعم الله علينا؛ ان من علينا بفرصة التغيير ، بحراك شعبي من خلال سلوك سلمي حضاري أبهر العالم...واتم علينا النعمة بصعود فريقنا الوطني الى النهائي. بقوة العمل وروح الفريق والانسجام. وعلى شباب وطني الغالي ان يستمر في تقديم صور الدعم والتآزر لكل جهد ؛ ويفجر مشاعر الفرح لكن دون تهور او عبث او فساد. وحذار من أصوات الغربان التي تريد أن توقد نار الفتنة وهم ينعمون في ديار الغرب في امان