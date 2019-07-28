السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله على توفيقة و امتنانه وصلى الله وسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبعد

في هذه الأيَّام كان القلم و الورقة رفيقاي في وقت الفراغ

بدأت أكتب رسائل و بعض الكلمات التي كانت تجول بخاطري وأريد ان أقاسمكم ماكتبته

ورأيكم يهمني و يشجعني للمزيد

وشكرًا



بسم الله الرحمان الرحيم

العنوان: عجبا لهذه الدنيا!!



عجبا لهذه الدُّنيا وهذه الأحوال الأخيرة التي صرنا عليها

إنَّها اواخر الدُّنيا .... يكذب الصَّادق و يصدق الكاذب؛ و يكثر فيه القتل و الفتن و الظلم

أنسي النَّاس أنَّهم إلى ربِّهم يرجعون؟!



هي دنيا ـو بمعنى دنيئةـ و لا تساوي عند الله (جنااح بعوضة)

كثر الغناء و الطرب

وهُجِرَ القرآن و الذِكر

ماهذا الحال الذي صرنا عليه ؟!





عجبا لأُناس أصبحوا يجاهرون بالمعصية

ويقتلون النفوس بغير رحمة و لا شفقة في #فلسطين و في #سوريا و #العراق و #اليمن و حتى في #بورما يقتَّلون و يعذَّبون و يسجنون بغير حق

ماذنبهم ؟!!

و كل الأُمم العربية تبقى مكفوفة الأيدي بل و تمد أيديها لتصافح هؤلاء الظَّالمين ..



ولكن!!



سيأتي يوم و نقف بين يدي الله

الله العادل سبحانه و كل نفس ستجازى بما عملت و كل ظالم سيجازى بما ظلم





أنا لست بناشطة حقوقية و لا بمختصَّة في هذا المجال

أنا الفقيرة إلى الله و أُختكم التي قاسمتكم مايجري و ماآل عليه هذا الزمان

ف اللَّهم ردنا اليك رداً جميلاً

ونسألك ياللَّه حسن الخاتمة

"وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى الْلَّه"

بقلمي