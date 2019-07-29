بعدما رأت مفاتيح سيارته الفاخرة قالت له !

Andy_Delort
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 جويلية 2019
- المشاركات
- 56
- النقاط
- 3
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- الشيشان
- الجنس
- ذكر
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قالت :
ماأجمل دخولك في حياتي أنرت طريقي كنت مصبآحي في هذه الحيآه المظلمه كنت صآحبي كنت النور في عتمتي ؛أحببت الصباح ؛عشقت الشمس وزقزقة العصآفير ؛وآغرمت بالمساء وهدوءه ؛أحببت الحيآه ؛أصبحت طاقتي الايجابيه ؛أصبحت اغنيتي الصباحيه ومعزوفة المساء. أحببت الحياه عندمآ آحببتك.
قالت :
ماأجمل دخولك في حياتي أنرت طريقي كنت مصبآحي في هذه الحيآه المظلمه كنت صآحبي كنت النور في عتمتي ؛أحببت الصباح ؛عشقت الشمس وزقزقة العصآفير ؛وآغرمت بالمساء وهدوءه ؛أحببت الحيآه ؛أصبحت طاقتي الايجابيه ؛أصبحت اغنيتي الصباحيه ومعزوفة المساء. أحببت الحياه عندمآ آحببتك.