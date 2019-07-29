لن تسلم من كلام ماس مهما كان الحال .. !

جلس رجل في زاوية المطعم و بيده ورقة و قلم ...

العجوز ظنت أنه يكتب رسالة لأمه !

والمراهقة ظنت أنه يكتب رسالة لحبيبته !

والطفل ظن أنه يرسم !

والتاجر ظن أنه يدبر صفقة !

والموظف ظن أنه يحصي ديونه !

كل شخص يفسر تصرفات الآخرين من زاوية اهتماماته والزاوية التي ينظر منها ..و كل شخص يرى الناس بعين طبعه .. فلا تظلموا أحداً .. ولا تغتابوا أحدا ..ولا تدخلوا في نوايا الناس ..افعل ما أنت مقتنع به ..لأنك لن تسلم من كلام الناس حتى وإن وضعت على رؤوسهم تاجا من ذهب ..