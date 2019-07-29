فواصل خاصة بمنتدى بيتي وموهبتي [ ديكور & الحرف ]

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,701
النقاط
71
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
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اهلا وسهلا بكم احبتي في الله

في موضوعي هذا احببت تقديم لكم بعض الفواصل الخاصة بركن بيتي موهبتي .....
وخاصة بالمنتدى ارجوا ان تعجبكم وتزينوا بها مواضيعكم ومن مجهودي طبعا

فواصل خاصة بركن بيتي موهبتي ديكور *الحرف خصيصا للاخ @sami44
الذي يبهرنا باعماله وفقك الله اخي


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فواصل خاصة بركن المهرات اليدوية

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فواصل خاصة بركن الديكور والعناية المنزلية

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ارجوا ان تنال اعجابكم
دمتم احبتي في الله




 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,895
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
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بارك الله فيك
اعجبتني روعة كروعة مصممتها
انت كذالك تبهرين بتصاميمك الطيبة
اعدك اني ساعمل كل مواضيعي بها
بورك فيك على المجهود الطيب
لا تحرمينا من تواجدك في الركن
 
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