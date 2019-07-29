فـضـل عـشـر ذي الـحـجـة

للشــيخ العـلامــہ محمـد بـن صــالح الـ؏ـثيمين ـ رحمـہ اللّـہ تـعالـﮯ ـ

السُّــــ☟ــــؤَالُ :

الجَــــ☟ــــوَابُ :

ما مـن أيـام الـعمـل الصـالح فيهـنَّ أحب إلـى الله مـن هـذه الأيام العشـر قالوا : ولا الجهـاد في سبيـل الله قال ولا الجهـاد في سبيـل الله إلا رجلاً خرج بنفـسـه وماله فلم يـرجع من ذلك بشـيء

فأراد أحـدڪم أن يضحـي فـلا يأخـذن مـن شعـره ولا من بشـرته ولا من ظفره شيـئا

【 فضيلـة الشيـخ بعـد أيـام نستقبـل عشـر ذي الـحـجـة فمـا نصيحتـك للجميـع في استغلالهـا؟ أرجـو بيـان فضلهـا والأعمـال التي تسـن فيهـا؟ 】《 عشـر ذي الحجة تبتـدئ من دخول شهـر ذي الحجة وتنتهـي بيوم عيد النحـر والعمل فيهـا قـال رسـول الله ﷺ :➲|• ڪقـراءة القرآن والـذڪر بأنواعـه من تڪبير وتهليل وتحميد وتسبـيح والصـدقة والصيام وڪل الأعمـال الصالحة اجتهد فيهـا »➲|• والعجـب أن الناس غافلـون عن هذه العشـر تجدهـم في عشـر ذي الحجة لا تڪاد ترى أحـدا فرق بينهـا وبيـن غيـرها وإذا قام الإنسـان بالعمـل الصالح في هذه الأيام العشـر يڪون قد أحيـا ما أرشـد إليـه النبــيﷺ من الأعمـال الصالحة »➲|• وإذا دخلت هذه العشـر والإنسان يـريـد أن يضحي فإنه لا يأخـذ مـن شعـره ولا من ظفـره ولا من بشـرته شيئـا ڪل هذه لا يأخذ منهـا إذا ڪان يـريد أن يضحـي»⇦فأمـا الذي يضحـي عنـه فلا حرج عليـه وعلى هـذا فإذا أراد الأنسان أن يضحـي عنـه وعن أهـل بيته أضحيـة واحـدة كمـا هي السنـة فإن أهـل البيت لا يلزمهم أن يمسكـوا عن الشعـر والظفـر والبشـرة وإنمـا الذي يلـزمه هو المضحي الذي هـو الأب وما تسمعـون من هذه العبـارة حرم على مـن يضحـي أو يضحي عنـه فإنها عبـارة لبعـض العلمـاء»☜|• أما الحـديث فقـد قـال النبــيﷺ :➢- فوجـه الخطـاب لمـن يـريـد أن يضحـي ولڪن لو قال قائـل إذا ڪان هـذا الذي يـريد أن يضحـي سافـر للحـج فسـوف يـؤدي العمـرة ويقـصر مع أنه أوصى أهلـه أن يضحـوا نقـول هذا لايضر لأن التقصيـر في العمـرة نسك ولا بد من فعلـه وڪذلك التقصيـر في الحج أو الحلـق لا بأس به وإن ڪان لا يدري هل ضحـى أهله أم لا 》