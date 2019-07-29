ناصر dz
:: عضو متألق ::
حياة اﻷرواح واﻷبدان
في كلمة قرآنية!
تأملتُ قول الله تعالى: "﴿ قِيَامًا ﴾"؛ هذه الكلمة القرآنية التي وَرَدَتْ في عدة مواضع من القرآن الكريم، فرأيت أنها تشير إلى حياة اﻷرواح واﻷبدان في آيتين:
فقوله تعالى: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة: 97]، فيه إشارة إلى أن الله تعالى جعل الكعبة البيت الحرام قيامًا لحياة الأرواح.
وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ [النساء: 5]، فيه إشارة إلى أن الله تعالى جعل الأموال قيامًا لحياة الأبدان.
فما أجمل البيان القرآني الذي جمع في كلمة واحدة بين حياة الأرواح وحياة اﻷبدان!
في كلمة قرآنية!
تأملتُ قول الله تعالى: "﴿ قِيَامًا ﴾"؛ هذه الكلمة القرآنية التي وَرَدَتْ في عدة مواضع من القرآن الكريم، فرأيت أنها تشير إلى حياة اﻷرواح واﻷبدان في آيتين:
فقوله تعالى: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة: 97]، فيه إشارة إلى أن الله تعالى جعل الكعبة البيت الحرام قيامًا لحياة الأرواح.
وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ [النساء: 5]، فيه إشارة إلى أن الله تعالى جعل الأموال قيامًا لحياة الأبدان.
فما أجمل البيان القرآني الذي جمع في كلمة واحدة بين حياة الأرواح وحياة اﻷبدان!