حياة اﻷرواح واﻷبدان

في كلمة قرآنية!



تأملتُ قول الله تعالى: " ﴿ قِيَامًا ﴾"؛ هذه الكلمة القرآنية التي وَرَدَتْ في عدة مواضع من القرآن الكريم، فرأيت أنها تشير إلى حياة اﻷرواح واﻷبدان في آيتين:

فقوله تعالى: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة: 97]، فيه إشارة إلى أن الله تعالى جعل الكعبة البيت الحرام قيامًا لحياة الأرواح.



وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ [النساء: 5]، فيه إشارة إلى أن الله تعالى جعل الأموال قيامًا لحياة الأبدان.



فما أجمل البيان القرآني الذي جمع في كلمة واحدة بين حياة الأرواح وحياة اﻷبدان!



