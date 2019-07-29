عيد الأضحى على الابواب

فعلا حبيبي ناصر و بارك الله فيك على التذكير الرائع

باهداف العيد و مقاصد الشرع في هذا النسك العظيم



ففرحة العيد لابد ان نحافظ عليها باتباع السنة و ترك التقليد

بدمج اعيادنا باعياد الغرب بادخال طقوس غريبة على اعياد لطالما

حملت اسمى معاني التكافل و التسامح و الاتحاد و التزاور