كيفية تحقيق المعلم لنفسه الهيبة والاحترام ؟

فوجدت منها :

1- إيمان المعلم بأن التعليم رسالة يؤديها في الحياة لا مجرد وظيفة يكسب منها لقمة عيشه ، وفي سبيل أداء الرسالة يكون عظيم الصبر واسع الحلم.

2- دماثة أخلاق المعلم وحب الطلاب له هو الذي يمنع الطلاب من التجرؤ عليه ، ولو حدث أن تجرأ أحدهم فهو الشذوذ الذي لا تخلو منه قاعدة ولا يلغيها ، وهو ما تعرض له المصلحون وعلى رأسهم الأنبياء عليهم السلام ولم تطعن في شخصياتهم ولا هيبتهم .