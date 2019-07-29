كيفية تحقيق المعلم لنفسه الهيبة والاحترام ؟

HAMZA USMA
:: عضو مَلكِي ::
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أهم الأمور التي تحقق للمعلم والمعلمة الهيبة والاحترام ..
فوجدت منها :
1- إيمان المعلم بأن التعليم رسالة يؤديها في الحياة لا مجرد وظيفة يكسب منها لقمة عيشه ، وفي سبيل أداء الرسالة يكون عظيم الصبر واسع الحلم.
2- دماثة أخلاق المعلم وحب الطلاب له هو الذي يمنع الطلاب من التجرؤ عليه ، ولو حدث أن تجرأ أحدهم فهو الشذوذ الذي لا تخلو منه قاعدة ولا يلغيها ، وهو ما تعرض له المصلحون وعلى رأسهم الأنبياء عليهم السلام ولم تطعن في شخصياتهم ولا هيبتهم .
3- زهده بما في أيدي الطلاب ، إذ لما طغى الطمع على قلوب بعض المعلمين وجعلهم يتهافتون على الكسب المادي تحت سائر المبررات ، وفتحوا باب الدروس الخصوصية وغيره من الأبواب ، سقطت هيبة المعلم من أعين الكثير
فوجدت منها :
1- إيمان المعلم بأن التعليم رسالة يؤديها في الحياة لا مجرد وظيفة يكسب منها لقمة عيشه ، وفي سبيل أداء الرسالة يكون عظيم الصبر واسع الحلم.
2- دماثة أخلاق المعلم وحب الطلاب له هو الذي يمنع الطلاب من التجرؤ عليه ، ولو حدث أن تجرأ أحدهم فهو الشذوذ الذي لا تخلو منه قاعدة ولا يلغيها ، وهو ما تعرض له المصلحون وعلى رأسهم الأنبياء عليهم السلام ولم تطعن في شخصياتهم ولا هيبتهم .
3- زهده بما في أيدي الطلاب ، إذ لما طغى الطمع على قلوب بعض المعلمين وجعلهم يتهافتون على الكسب المادي تحت سائر المبررات ، وفتحوا باب الدروس الخصوصية وغيره من الأبواب ، سقطت هيبة المعلم من أعين الكثير