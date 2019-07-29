عييت و مليت

سلام عليكم اخواني الكرام أنا جديد معكم في هدا المنتدى أرجو منكم قراءت موضوعي البسيط و شكرا

بينما يأتي يوم جديد أتعرض الى مزيد من الاحباط بسبب الوضع المعيشي الدي أعاني منه في بعض الأحيان أرى أن الشكوى للرب تكفيني لكن الأمر فاق قدرتي حيث لم استوعب نفسي فلم أعد قادر على فعل شيء فقط الاحباط و التذمر على حالي أنا الأخ الأكبر لأخوين أبي معوق عقليا و و و و و .....تركت الدراسة منذ 6 سنوات مستوايا ضعيف عمري 23 سنة لا بيت لا مستقبل انا محطم توحشت الابتسامة نشوفها في وجه أمي أرجو منكم افداتي بالدعاء و شكرا