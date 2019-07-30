شخصية قوية للابناء:

اذا اردت شخصية قوية لإبتك أو ابنتك فاحرص على:

1- تعليمه قواعد السلوك السوي في الطفولة (10-0 سنوات) تشجيعا وتأديبا.

2- مكنه من المشاركة في الحوار الاسري.

3- امنحه مساحة من الحرية مع المراقبة.

4- اكرم اصدقاءه،

5- ناقش معه اعتراضك على بعض اصدقاءه، وقدم اجوبة مقنعة وادلة على ذلك.

6- لا تبخل عليه، و دعه يستخدم بعض حاجاتك، ويتعلم في سيارتك...ويلبس - اذا رغب - بعض لباسك.

7- كلفه وفوض له جانب من المهام في ادارة اسرتك.

8- لا تصغر من شأنه امام اقاربك ومعارفك.

9- تحسس همومه، واقض على مخاوفه برسائل مفادها: لا تخف بني اني بجانبك.

10- اغضب منه كلما اخطأ، لكن لا تغلق باب العفو في وجهه.

مخ الهدرة: لا يشغلني الان ما يقوم به ابني، بل الصورة التي سيكون عليها في المستقبل.