سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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شخصية قوية للابناء:
اذا اردت شخصية قوية لإبتك أو ابنتك فاحرص على:
1- تعليمه قواعد السلوك السوي في الطفولة (10-0 سنوات) تشجيعا وتأديبا.
2- مكنه من المشاركة في الحوار الاسري.
3- امنحه مساحة من الحرية مع المراقبة.
4- اكرم اصدقاءه،
5- ناقش معه اعتراضك على بعض اصدقاءه، وقدم اجوبة مقنعة وادلة على ذلك.
6- لا تبخل عليه، و دعه يستخدم بعض حاجاتك، ويتعلم في سيارتك...ويلبس - اذا رغب - بعض لباسك.
7- كلفه وفوض له جانب من المهام في ادارة اسرتك.
8- لا تصغر من شأنه امام اقاربك ومعارفك.
9- تحسس همومه، واقض على مخاوفه برسائل مفادها: لا تخف بني اني بجانبك.
10- اغضب منه كلما اخطأ، لكن لا تغلق باب العفو في وجهه.
مخ الهدرة: لا يشغلني الان ما يقوم به ابني، بل الصورة التي سيكون عليها في المستقبل.
اذا اردت شخصية قوية لإبتك أو ابنتك فاحرص على:
1- تعليمه قواعد السلوك السوي في الطفولة (10-0 سنوات) تشجيعا وتأديبا.
2- مكنه من المشاركة في الحوار الاسري.
3- امنحه مساحة من الحرية مع المراقبة.
4- اكرم اصدقاءه،
5- ناقش معه اعتراضك على بعض اصدقاءه، وقدم اجوبة مقنعة وادلة على ذلك.
6- لا تبخل عليه، و دعه يستخدم بعض حاجاتك، ويتعلم في سيارتك...ويلبس - اذا رغب - بعض لباسك.
7- كلفه وفوض له جانب من المهام في ادارة اسرتك.
8- لا تصغر من شأنه امام اقاربك ومعارفك.
9- تحسس همومه، واقض على مخاوفه برسائل مفادها: لا تخف بني اني بجانبك.
10- اغضب منه كلما اخطأ، لكن لا تغلق باب العفو في وجهه.
مخ الهدرة: لا يشغلني الان ما يقوم به ابني، بل الصورة التي سيكون عليها في المستقبل.