قلوبنا كالقمر 🌝🌜

أمر الله عز وجل بتقواه

وأخبر أن التقوى هي عنوان الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة

فقال عز وجل

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)

وقال عز وجل

(وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ)

وأخبر أنه سبحانه مع المتقين، فقال

(إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ)

وأنه وليهم

فقال

(وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ)

وأن العاقبة للمتقين

فقال

(وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)

وأنهم أهل النجاة والفوز في الدنيا والآخرة،

فقال

(وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)

وقال

(ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا)

وقال

(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا)

والمتقون من المؤمنين هم أولياء الله

(أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ، الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ)