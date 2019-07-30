أملي بالله كبير
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم ورحمه الله و بركاته
أمر الله عز وجل بتقواه
وأخبر أن التقوى هي عنوان الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة
فقال عز وجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) آل عمران/ 102
وقال عز وجل : (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ) النور/ 52
وأخبر أنه سبحانه مع المتقين، فقال : (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) النحل/ 128
وأنه وليهم
فقال : (وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ) الجاثية/ 19
وأن العاقبة للمتقين
فقال : (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) الأعراف/ 128
وأنهم أهل النجاة والفوز في الدنيا والآخرة،
فقال : (وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) فصلت/ 18،
وقال : (ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا) مريم/ 72
وقال : (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا) النبأ/ 31.
والمتقون من المؤمنين هم أولياء الله
(أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ، الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ) يونس/62، 63.
قلوبنا كالقمر
جميلة، نقية، مضيئه
ولكن عندما تكثر الذنوب
يختفي بياضها ونورها
فاستغفروا حتى يذهب خسوفها وتعود قلوبنا مضيئه
اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك ..
أمر الله عز وجل بتقواه
وأخبر أن التقوى هي عنوان الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة
فقال عز وجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) آل عمران/ 102
وقال عز وجل : (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ) النور/ 52
وأخبر أنه سبحانه مع المتقين، فقال : (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) النحل/ 128
وأنه وليهم
فقال : (وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ) الجاثية/ 19
وأن العاقبة للمتقين
فقال : (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) الأعراف/ 128
وأنهم أهل النجاة والفوز في الدنيا والآخرة،
فقال : (وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) فصلت/ 18،
وقال : (ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا) مريم/ 72
وقال : (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا) النبأ/ 31.
والمتقون من المؤمنين هم أولياء الله
(أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ، الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ) يونس/62، 63.
قلوبنا كالقمر
جميلة، نقية، مضيئه
ولكن عندما تكثر الذنوب
يختفي بياضها ونورها
فاستغفروا حتى يذهب خسوفها وتعود قلوبنا مضيئه
اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك ..