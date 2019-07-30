القدس تنادينا

دماءٌ تراق،نساء أرامل؛ و أطفال يتامى؛ عنف و ظلم و قتل.....

هذه هي حكاية فلسطين

فلسطين التي تبكي من ظلم هذا المستعمر الغاشم

فلسطين التي تصرخ لعلَّها تجد آذانا صاغية

فلسطين التي تنزف فهل من مضمد لجراحها؟!

فلسطين التي تستنجد فهل من مجيب!!

فيها بيت الله المقدَّس إنَّها القدس ياعرب

القدس للمسلمين

حقٌ للمسلمين

أين أنتم؟!

أم أنَّكم تديرون ظهوركم لهذه القضية و تتجاهلونها!!

الحمد لله أنَّ ثقتنا بالله تكفينا أملنا بك و معك و فيك يالله نؤمن و نثق بأنَّ الله سينصرنا و سينصر المسلمين

"وَلِيَدْخُلُوا البَيْتَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّة "

سيأتي يومٌ و ينصر فيه دين الإسلام دين الحق و دين العدل

و ستتلاشى غيوم الظلم الرمادية لتشرق شمس الحرية من جديد و تبعث الحياة في فلسطين

اللَّهم عليك باليهود الظَّالمين فإنَّهم لا يعجزونك

ونسألك يالله صلاةً في بيت المقدس

آميييين

بقلمي