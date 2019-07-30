القدس تنادينا

آڸعيۉن آڸسۉد

آڸعيۉن آڸسۉد

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 جويلية 2019
المشاركات
58
النقاط
5
محل الإقامة
بلد المليون ونصف مليون شهيد 💖
الجنس
أنثى
القدس تنادينا
دماءٌ تراق،نساء أرامل؛ و أطفال يتامى؛ عنف و ظلم و قتل.....
هذه هي حكاية فلسطين
فلسطين التي تبكي من ظلم هذا المستعمر الغاشم
فلسطين التي تصرخ لعلَّها تجد آذانا صاغية
فلسطين التي تنزف فهل من مضمد لجراحها؟!
فلسطين التي تستنجد فهل من مجيب!!
فيها بيت الله المقدَّس إنَّها القدس ياعرب
القدس للمسلمين
حقٌ للمسلمين
أين أنتم؟!
أم أنَّكم تديرون ظهوركم لهذه القضية و تتجاهلونها!!
الحمد لله أنَّ ثقتنا بالله تكفينا أملنا بك و معك و فيك يالله نؤمن و نثق بأنَّ الله سينصرنا و سينصر المسلمين
"وَلِيَدْخُلُوا البَيْتَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّة "
سيأتي يومٌ و ينصر فيه دين الإسلام دين الحق و دين العدل
و ستتلاشى غيوم الظلم الرمادية لتشرق شمس الحرية من جديد و تبعث الحياة في فلسطين
اللَّهم عليك باليهود الظَّالمين فإنَّهم لا يعجزونك
ونسألك يالله صلاةً في بيت المقدس
آميييين
بقلمي
آڸعيۉن آڸسۉد


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كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
126
النقاط
13
العمر
15
محل الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
اعجبتني الكلمات كثيرا...شكرا لك..
اما بشان حال الشعب الفلسطيني فليصبر ...انها مشيئته سبحانه و تعالى.
 
آڸعيۉن آڸسۉد

آڸعيۉن آڸسۉد

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 جويلية 2019
المشاركات
58
النقاط
5
محل الإقامة
بلد المليون ونصف مليون شهيد 💖
الجنس
أنثى
قال كاجومي هيغوراشي:
اعجبتني الكلمات كثيرا...شكرا لك..
اما بشان حال الشعب الفلسطيني فليصبر ...انها مشيئته سبحانه و تعالى.
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شكككرا لك على مرورك الطيب 🌼
اكيد انها مشيئة الله
تحياتي
 
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