تنظيفي لذهباتي وفرش ماكياجي

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جبتلكم طريقة نظفت بيها ذهبي وفراشي الماكياج
حشيت قرعة وحطيت فيها الماء وايزيس
خليتهم ليلة كاملة وغسلتهم بفرشاة الاسنان
طلعو يشعلو
فراشي الماكياج غسلتهم بماء وشامبو وعقمتهم بالخل
في أمان الله
جبتلكم طريقة نظفت بيها ذهبي وفراشي الماكياج
حشيت قرعة وحطيت فيها الماء وايزيس
خليتهم ليلة كاملة وغسلتهم بفرشاة الاسنان
طلعو يشعلو
فراشي الماكياج غسلتهم بماء وشامبو وعقمتهم بالخل
في أمان الله
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