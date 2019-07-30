تنظيفي لذهباتي وفرش ماكياجي

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,962
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جبتلكم طريقة نظفت بيها ذهبي وفراشي الماكياج


حشيت قرعة وحطيت فيها الماء وايزيس
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خليتهم ليلة كاملة وغسلتهم بفرشاة الاسنان
طلعو يشعلو

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فراشي الماكياج غسلتهم بماء وشامبو وعقمتهم بالخل

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في أمان الله
 

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