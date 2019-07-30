أمي

آڸعيۉن آڸسۉد

آڸعيۉن آڸسۉد

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 جويلية 2019
المشاركات
54
النقاط
5
محل الإقامة
بلد المليون ونصف مليون شهيد 💖
الجنس
أنثى
أمي 💖
أُمي كلمة بثلاثة أحرف إلَّا أنَّ معناها كبير..كبير جدَّا
إنَّها الأم التي جعل الله الجنة تحت قدميها و أوصى عليها الرسول ثلاثًا
هي الحنان و الدفء
أمي.. هي التي تعبت من أجلي و سهرت اللَّيالي لتريحني و تحملتني و صبرت علي
أمي هي الحياة و لا حياة بدون أمي
إذا مرضت سهرت معي؛ و إذا حزنت سعت جاهدة لإسعادي..
تجوع لتشبعني ،و تتعب لتسعدني ،فكيف أرد جميلك ياأمي
في الأصل لا أستطيع ردَّه لأنَّني مهما فعلت فلن أوفيك حقك ياأمي
أنت أعظم ماأنجبته جدَّتي لأنَّك جنَّتي
أمي.. أدعوا الله العظيم أن يحفظك و يطيل عمرك في طاعته و أن يسعدك في الدَّارين
اللهم آمين
رضاك جنَّة
بقلمي
آڸعيۉن آڸسۉد
mama (3).jpg

 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,987
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
الأم أغلى من في القلب
من في الروح اجمل مافي الحياة
هي الأمان والحنان وهي الجنة
حفظ الله أمك عزيزتي وجميع الأمهات
ورحم الله من هن تحت التراب
مشكورة
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,203
النقاط
746
الجنس
ذكر
الأُمُّ مَدرَسَةٌ إِذا أَعدَدتَها أَعدَدتَ شَعباً طَيِّبَ الأَعراقِ
الأُمُّ رَوضٌ إِن تَعَهَّدَهُ الحَيا بِالرِيِّ أَورَقَ أَيَّما إيراقِ
الأُمُّ أُستاذُ الأَساتِذَةِ الأُلى شَغَلَت مَآثِرُهُم مَدى الآفاقِ
شكرااا لك اخى
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top