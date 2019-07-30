آڸعيۉن آڸسۉد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 جويلية 2019
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أمي
أُمي كلمة بثلاثة أحرف إلَّا أنَّ معناها كبير..كبير جدَّا
إنَّها الأم التي جعل الله الجنة تحت قدميها و أوصى عليها الرسول ثلاثًا
هي الحنان و الدفء
أمي.. هي التي تعبت من أجلي و سهرت اللَّيالي لتريحني و تحملتني و صبرت علي
أمي هي الحياة و لا حياة بدون أمي
إذا مرضت سهرت معي؛ و إذا حزنت سعت جاهدة لإسعادي..
تجوع لتشبعني ،و تتعب لتسعدني ،فكيف أرد جميلك ياأمي
في الأصل لا أستطيع ردَّه لأنَّني مهما فعلت فلن أوفيك حقك ياأمي
أنت أعظم ماأنجبته جدَّتي لأنَّك جنَّتي
أمي.. أدعوا الله العظيم أن يحفظك و يطيل عمرك في طاعته و أن يسعدك في الدَّارين
اللهم آمين
رضاك جنَّة
بقلمي
آڸعيۉن آڸسۉد
أُمي كلمة بثلاثة أحرف إلَّا أنَّ معناها كبير..كبير جدَّا
إنَّها الأم التي جعل الله الجنة تحت قدميها و أوصى عليها الرسول ثلاثًا
هي الحنان و الدفء
أمي.. هي التي تعبت من أجلي و سهرت اللَّيالي لتريحني و تحملتني و صبرت علي
أمي هي الحياة و لا حياة بدون أمي
إذا مرضت سهرت معي؛ و إذا حزنت سعت جاهدة لإسعادي..
تجوع لتشبعني ،و تتعب لتسعدني ،فكيف أرد جميلك ياأمي
في الأصل لا أستطيع ردَّه لأنَّني مهما فعلت فلن أوفيك حقك ياأمي
أنت أعظم ماأنجبته جدَّتي لأنَّك جنَّتي
أمي.. أدعوا الله العظيم أن يحفظك و يطيل عمرك في طاعته و أن يسعدك في الدَّارين
اللهم آمين
رضاك جنَّة
بقلمي
آڸعيۉن آڸسۉد