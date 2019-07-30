قصة اعجبتنى .تأخر إمام المسجد يوم الجمعه عن الخطبة

ناصر dz

ناصر dz

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14 جانفي 2015
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هذه القصه..فقد اعجبتنى.
.تأخر إمام المسجد يوم الجمعه عن الخطبة والصلاة فقام شرطي مرور بدلا عنه وخطب فقال .
أيها الناس
جددوا رخصة التوبة
وأربطوا حزام التقوى
خففوا سرعة المعاصي
وتأكدوا من إطارات النية
ونظفوا ماكينة القلب
وإتبعوا إشارات القرآن
وسيروا على طريق الدين
فإن أمامكم نقطة تفتيش شديدة
فاحذروا كل الحذر أن تكون المخالفة كلفتها نار جهنم
 
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