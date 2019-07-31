وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

ناصر dz
:: عضو متألق ::
الحج فريضة يؤديها من استطاع إليه سبيلا
وفى الوقت نفسه طويلة المدى مركبة الشعائر
ما جعل البعض يقع فى أخطاء للجهل بها وعدم وجود سابق خبرة
حيث تهوى النفوس
إلى زيارة المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج
وزيارة المشاعر المقدسة من قبل الجميع
لكن للفريضة شروط لصحة أدائها
وقد تجب على البعض ولا تجب على الآخرين
ولما للحج من خصوصية
عند المسلمين وعند الله كعبادة لا تؤدى إلا مرة أو مرات فى العمر
على قدر الاستطاعة
ما يجعل البعض قد يقع فى بعض الاخطاء لعدم تمرسه على شعائرها
أو لتعدد الشعائر وانضباطها
أو للسهو أو النسيان
وقد يقع فى بعض المحظورات
ونقدم فى هذا الموضوع
شروط قبول الحج
وخطوات ومناسك الحج خطوة خطوة
من الإحرام وحتى طواف الوداع
والمحظورات التى تحرم على الحاج
وما يتسبب فى فساد الفريضة لتجنبها فى المشاركات التالية
وفى الوقت نفسه طويلة المدى مركبة الشعائر
ما جعل البعض يقع فى أخطاء للجهل بها وعدم وجود سابق خبرة
حيث تهوى النفوس
إلى زيارة المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج
وزيارة المشاعر المقدسة من قبل الجميع
لكن للفريضة شروط لصحة أدائها
وقد تجب على البعض ولا تجب على الآخرين
ولما للحج من خصوصية
عند المسلمين وعند الله كعبادة لا تؤدى إلا مرة أو مرات فى العمر
على قدر الاستطاعة
ما يجعل البعض قد يقع فى بعض الاخطاء لعدم تمرسه على شعائرها
أو لتعدد الشعائر وانضباطها
أو للسهو أو النسيان
وقد يقع فى بعض المحظورات
ونقدم فى هذا الموضوع
شروط قبول الحج
وخطوات ومناسك الحج خطوة خطوة
من الإحرام وحتى طواف الوداع
والمحظورات التى تحرم على الحاج
وما يتسبب فى فساد الفريضة لتجنبها فى المشاركات التالية