التين الشوكي لصحتك

ماذا تفعل ثمرة واحدة من التين الشوكي في جسمك؟؟يعتبر التين الشوكي من الأطعمة التي تنتشر في الصيف، وهو نوع من أنواع الصبار المثمر وله فوائد صحية متعددة يمكن الاستفاد منها عند تناوله ومنها :1- مفيد لأصحاب القرحة ويحمي الغشاء المخاطي بالجهاز الهضمي من تأثير الأدوية علي المعدة.2- يقلل الشعور بالظمأ في درجات الحرارة المرتفعة.3-احتوائه علي البوتاسيوم يساعد علي انقباض العضلات ويعمل علي التوازن والهدوء العصبي .4- يحتوي علي عدة فيتامينات والحديد وفيتامين c.5- يحافظ علي رشاقة الجسم وتعطي الثمرة الواحدة 30 سعرا حراريا فقط وبه نسبة ضعيفة من ملح الصوديوم والذي من شأنه إنقاص الوزن وتخفيض سكر الدم والكوليسترول .6-سهل الامتصاص ومولد للطاقة .7- معالج للإمساك وخصوصا كبار السن.8-يعمل علي إدرار لبن السيدات المرضعات .9-مقوي عام للحوامل والمرهقين.10- يعالج الدمامل والخراريج .أن كل ثمرة من التين الشوكي تمنحك صحة جيدة، و تؤثر بإيجابية على الأسنان وتساعد علي هضم المواد الدهنية والأكلات الدسمة .. لذا ينصح بتناولها عقب الأكلات الدسمة، كما تعمل على التخلص من رائحة الفم الكريهة.