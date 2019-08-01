العودة الى الزمن الجميل



ولتغدو جزءاً من الماضي الذي نحنُّ له بمجرد سماعنا شارة أحد هذه الرسوم المتحركة

وهي قالب فني في برامج الأطفال ..

وهنا س اسلط الضوء على الكبار

أكثر مـا يؤلـم فـي تُعتبر الرسوم المتحركة من أهم ذكريات جيل التسعينيات التي ساهمت في بناء شخصيتناولتغدو جزءاً من الماضي الذي نحنُّ له بمجرد سماعنا شارة أحد هذه الرسوم المتحركةوهي قالب فني في برامج الأطفال ..وهنا س اسلط الضوء على الكبارأكثر مـا يؤلـم فـي الذكـريات .. أنها لن تــتكرر أبــدا .. !!

لكن ذكريات الرسوم القديمة تعتبر من الزمن القديم لطالما كانت هادفة مسرة تدخل السكون والهدوء علينا عكس رسومات الجيل الحالي

مهما حاولنا النسيان، إلا أنّ الذكريات تبقى محفورةً داخلنا، تُذهِبُ بنا لعالم جميل نتذكّر فيه أجمل اللحظات، حتى وإن كانت قديمة لها رونق خاص بالقلب

هاته الذكريات

الجميلة كسرب من الطيور ... لايمكن القبض عليها... ولكن يمكنك الاستمتاع بمرورهـا أمامك فقط...!!

تظل الرسومات قصصا" صامتة تركت فينا أثرا" لا يزول

ذكريات حفرناها داخل أعماقنا، وصورٌ حفظناها في عيوننا

ولا تزال نفس المشاعر فينا، ودفاترنا لا زالت مملوءة برسم طفولتنا ومقاعدنا لا زالت تحوي دفء حكاياتهم فينا

الحديقة السرية

بابارفيل



الكابتن رابح



بشار



بندق الدب الاسمر او لوز وسكر



بيل وسباستيان



رغيف العجيب



روبوتان

روكي ركات

ريمي

ساسوكي



سالي

ساندي بل

سنان

سنبل

سيمبا



عبقور



عصابة_الرداء_الأبيض



عمر كابتن ماجد وليد وياسين



في قرية توت

أحمتأملوهآفي هذا الموضوع بالذات سنعود معا وإياكم الى التسعيناتوكل شخص منا مطالب في ان يذكر من هاته العينات التي انتقيتمآ هو الشعور الذي انتابهوماهي اللحظة التي جاءت في مخيلته