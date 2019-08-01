هل سمعتم عن الأهرامات الجزائرية؟ تعرف عليها الآن

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wael ahmed

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 جويلية 2019
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
تونس
الجنس
ذكر
كثير من الناس يجهل وجود الكثير من الأهرامات في الجزائر ندعوك لاكتشاف أسرارها و التعرف عليها و انشروا الفيديو بين أصدقائكم حتى يعلم كل النّاس هذا الإرث الحضاري الجزائري العظيم
هناك من يقلل من اهمية هذه الاهرامات بالرغم من أنها كنز حضاري كبير و هناك من يشكك بأنها ليست أهرامات لأن شكلها ليس هرمي . ليس شرطا ليكون الضريح هرما أن يكون شكله الهندسي هرميا يمكن أن يكون أيضا بأشكال أخرى الشعوب القديمة عرفوا طرقاً عديدة للدفن، كالدائرية والمربعة و الموزاليوم والهرمية هنا الأهرامات الجزائرية مختلفة من حيث الشكل مع أهرامات مصر ولكنها تحمل نفس الفكرة
 
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