هل سمعتم عن الأهرامات الجزائرية؟ تعرف عليها الآن

كثير من الناس يجهل وجود الكثير من الأهرامات في الجزائر ندعوك لاكتشاف أسرارها و التعرف عليها و انشروا الفيديو بين أصدقائكم حتى يعلم كل النّاس هذا الإرث الحضاري الجزائري العظيمهناك من يقلل من اهمية هذه الاهرامات بالرغم من أنها كنز حضاري كبير و هناك من يشكك بأنها ليست أهرامات لأن شكلها ليس هرمي . ليس شرطا ليكون الضريح هرما أن يكون شكله الهندسي هرميا يمكن أن يكون أيضا بأشكال أخرى الشعوب القديمة عرفوا طرقاً عديدة للدفن، كالدائرية والمربعة و الموزاليوم والهرمية هنا الأهرامات الجزائرية مختلفة من حيث الشكل مع أهرامات مصر ولكنها تحمل نفس الفكرة