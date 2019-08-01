قصة الحصان والخروف

ناصر dz
:: عضو متألق ::
كان هناك حصـان مريض ، ألقى الطبيب البيطري عليه نظره ثم ذهب للمزارع وقال له : اذا لم يتعافى خلال 3 ايام عليكم قتله
الخـروف سمع كل شيء ، قال للحصان انهض !!
لكن الحصـان متعب جداً
في اليوم الثاني قال له انهض بسرعه !
لكن الحصـان لايقدر ابداً على النهوض .
في اليوم الثالث قال الخـروف : إنهض والا سوف يقتلونك ..
الحصـان ينهض أخيراً ..
فقال الفلاح وهو سعيد جداً : يجب ان نحتفل بهذا ! إذبحو الخـروف ..
الخـروف سمع كل شيء ، قال للحصان انهض !!
لكن الحصـان متعب جداً
في اليوم الثاني قال له انهض بسرعه !
لكن الحصـان لايقدر ابداً على النهوض .
في اليوم الثالث قال الخـروف : إنهض والا سوف يقتلونك ..
الحصـان ينهض أخيراً ..
فقال الفلاح وهو سعيد جداً : يجب ان نحتفل بهذا ! إذبحو الخـروف ..