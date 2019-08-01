دِفْقُ بُرْكانٍ..؛

يا سيِّدَ الشَّوقِ

هَلْ ..؛

فِي الرَّوحِ من رَمَقٍ ؟



ذِي جَمْرَةُ الشَّوْقِ نَالَتْنِي

بِنِيِرانِ..؛



لوْ لِي بَقِيَّةُ ما أبْقَيْتَ

مِنْ نَفَسِي،..



لَبُحْتُهُ أسْطُرًا

جاشَت بِألْحانِي..؛



مَالقُرْبُ فيكَ سِوى

أضْغاثُ أُمْنِيَةٍ...



و البُعْدُ أُحجِيَةٌ

و البَيِْنُ أَضْناني..



إن تَبْتَعِدْ لَمْ تَزَلْ

فِي العَيْنِ مُرْتَجَلا



أَوْ تَقِتَرِبْ تَنْفَجِرْ

شَمْسِي و أكْوانِي



لا البَيْنُ يَرْحَمُنِي

و لا اللِّقاءُ سَلى...

عَنِي اِلْتِياعِي

و نَبِضي

دَفْقُ بُرِكانِ







.............



الآنْ









إِيمان~