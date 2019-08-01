دِفْقُ بُرْكانٍ..؛

إ

إيمان~

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 ديسمبر 2014
المشاركات
536
النقاط
51
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
يا سيِّدَ الشَّوقِ
هَلْ ..؛
فِي الرَّوحِ من رَمَقٍ ؟

ذِي جَمْرَةُ الشَّوْقِ نَالَتْنِي
بِنِيِرانِ..؛

لوْ لِي بَقِيَّةُ ما أبْقَيْتَ
مِنْ نَفَسِي،..

لَبُحْتُهُ أسْطُرًا
جاشَت بِألْحانِي..؛

مَالقُرْبُ فيكَ سِوى
أضْغاثُ أُمْنِيَةٍ...

و البُعْدُ أُحجِيَةٌ
و البَيِْنُ أَضْناني..

إن تَبْتَعِدْ لَمْ تَزَلْ
فِي العَيْنِ مُرْتَجَلا

أَوْ تَقِتَرِبْ تَنْفَجِرْ
شَمْسِي و أكْوانِي

لا البَيْنُ يَرْحَمُنِي
و لا اللِّقاءُ سَلى...
عَنِي اِلْتِياعِي
و نَبِضي
دَفْقُ بُرِكانِ



.............

الآنْ




إِيمان~
 
متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

:: عضو مُشارك ::
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
286
النقاط
141
العمر
33
محل الإقامة
الأردن - عمّان
الجنس
ذكر
طاب مسائي بلقياك ونصك
نص جميل وعميق ومشرق
قرأت عدة مرات وفي كل مرة كنت أغوص مترفا
تقديري سيدتي الشاعرة وزهرة اللوز الطيبة.
 
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