دِفْقُ بُرْكانٍ..؛

إيمان~
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 15 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 536
- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- قسنطينة
- الجنس
- أنثى
يا سيِّدَ الشَّوقِ
هَلْ ..؛
فِي الرَّوحِ من رَمَقٍ ؟
ذِي جَمْرَةُ الشَّوْقِ نَالَتْنِي
بِنِيِرانِ..؛
لوْ لِي بَقِيَّةُ ما أبْقَيْتَ
مِنْ نَفَسِي،..
لَبُحْتُهُ أسْطُرًا
جاشَت بِألْحانِي..؛
مَالقُرْبُ فيكَ سِوى
أضْغاثُ أُمْنِيَةٍ...
و البُعْدُ أُحجِيَةٌ
و البَيِْنُ أَضْناني..
إن تَبْتَعِدْ لَمْ تَزَلْ
فِي العَيْنِ مُرْتَجَلا
أَوْ تَقِتَرِبْ تَنْفَجِرْ
شَمْسِي و أكْوانِي
لا البَيْنُ يَرْحَمُنِي
و لا اللِّقاءُ سَلى...
عَنِي اِلْتِياعِي
و نَبِضي
دَفْقُ بُرِكانِ
.............
الآنْ
إِيمان~
هَلْ ..؛
فِي الرَّوحِ من رَمَقٍ ؟
ذِي جَمْرَةُ الشَّوْقِ نَالَتْنِي
بِنِيِرانِ..؛
لوْ لِي بَقِيَّةُ ما أبْقَيْتَ
مِنْ نَفَسِي،..
لَبُحْتُهُ أسْطُرًا
جاشَت بِألْحانِي..؛
مَالقُرْبُ فيكَ سِوى
أضْغاثُ أُمْنِيَةٍ...
و البُعْدُ أُحجِيَةٌ
و البَيِْنُ أَضْناني..
إن تَبْتَعِدْ لَمْ تَزَلْ
فِي العَيْنِ مُرْتَجَلا
أَوْ تَقِتَرِبْ تَنْفَجِرْ
شَمْسِي و أكْوانِي
لا البَيْنُ يَرْحَمُنِي
و لا اللِّقاءُ سَلى...
عَنِي اِلْتِياعِي
و نَبِضي
دَفْقُ بُرِكانِ
.............
الآنْ
إِيمان~