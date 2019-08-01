ناصر dz
:: عضو متألق ::
سأل الزوج زوجته وهم على الفراش قبل النوم :
هل تعلمين كم مرة تزوج الإمام علي بن أبي طالب
وكم عدد زوجاته ؟
ردت عليه
روح شارك بنص غزواته وبعدها تزوج حتى تشبع ..
وانا اللي راح أخطبلك ....
واعطته ظهرها دقيقتين ورجعت والتفتت عليه وقالتله
روح دافع عن القدس وحرر فلسطين واطرد اليهود.... يا ابو الغزوات
قعد يقول بقلبه : ياريتني ما سألتها ..
التفتت عليه مرة ثالثة
وقالتله : والامام علي خلع باب خيبر
وانت وابنك سكر عليكم باب الحمام وما عرفت تفتحه
سحب البطانية وعطاها ظهره
وهو يردد حسبي الله عليك يا ام لسان
وعدّلت مخدتها و فتحت عيونها وقالتله :
الإمام علي في بعض الليالي يصلي صلاة الليل في الصحراء ودائمًا يُغمي عليه من خوف الله ..
وانت ما أغمي عليك الا يوم شفت الفار في المطبخ خليني ساكته احسن
وحكتلو انا مابدي أحكي بس انت أجبرتني ع الحكي علي رضي الله عليه فاز بجميع الغزوات اما انت غزوة يوم الخميس ما قدرت عليها
شرشحت تاريخ ماضيه وحاضره ..
..........
من كتاب ...
الرد الرنان على من يستفز النسوان
هل تعلمين كم مرة تزوج الإمام علي بن أبي طالب
وكم عدد زوجاته ؟
ردت عليه
روح شارك بنص غزواته وبعدها تزوج حتى تشبع ..
وانا اللي راح أخطبلك ....
واعطته ظهرها دقيقتين ورجعت والتفتت عليه وقالتله
روح دافع عن القدس وحرر فلسطين واطرد اليهود.... يا ابو الغزوات
قعد يقول بقلبه : ياريتني ما سألتها ..
التفتت عليه مرة ثالثة
وقالتله : والامام علي خلع باب خيبر
وانت وابنك سكر عليكم باب الحمام وما عرفت تفتحه
سحب البطانية وعطاها ظهره
وهو يردد حسبي الله عليك يا ام لسان
وعدّلت مخدتها و فتحت عيونها وقالتله :
الإمام علي في بعض الليالي يصلي صلاة الليل في الصحراء ودائمًا يُغمي عليه من خوف الله ..
وانت ما أغمي عليك الا يوم شفت الفار في المطبخ خليني ساكته احسن
وحكتلو انا مابدي أحكي بس انت أجبرتني ع الحكي علي رضي الله عليه فاز بجميع الغزوات اما انت غزوة يوم الخميس ما قدرت عليها
شرشحت تاريخ ماضيه وحاضره ..
..........
من كتاب ...
الرد الرنان على من يستفز النسوان