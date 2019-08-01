من كتاب ... الرد الرنان على من يستفز النسوان

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
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الجنس
ذكر
سأل الزوج زوجته وهم على الفراش قبل النوم :
هل تعلمين كم مرة تزوج الإمام علي بن أبي طالب
وكم عدد زوجاته ؟🤔😏🤔💣
ردت عليه
روح شارك بنص غزواته وبعدها تزوج حتى تشبع ..
وانا اللي راح أخطبلك ....🔪💣
واعطته ظهرها دقيقتين ورجعت والتفتت عليه وقالتله
روح دافع عن القدس وحرر فلسطين واطرد اليهود.... يا ابو الغزوات🗡🗡🗡
قعد يقول بقلبه : ياريتني ما سألتها ..
التفتت عليه مرة ثالثة
وقالتله : والامام علي خلع باب خيبر
وانت وابنك سكر عليكم باب الحمام وما عرفت تفتحه😏🔨🔪
سحب البطانية وعطاها ظهره 🏳🏳🏳🏳🔥🔥🔥🔥🔥
وهو يردد حسبي الله عليك يا ام لسان
وعدّلت مخدتها و فتحت عيونها وقالتله :
الإمام علي في بعض الليالي يصلي صلاة الليل في الصحراء ودائمًا يُغمي عليه من خوف الله ..
وانت ما أغمي عليك الا يوم شفت الفار في المطبخ خليني ساكته احسن 🙆🙆🙆🙅🙄
وحكتلو انا مابدي أحكي بس انت أجبرتني ع الحكي 😁 علي رضي الله عليه فاز بجميع الغزوات اما انت غزوة يوم الخميس ما قدرت عليها🤣🤣🤣🤣
شرشحت تاريخ ماضيه وحاضره .. 💪💪💪💪
..........😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
من كتاب ...
الرد الرنان على من يستفز النسوان 😂😂
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
 
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