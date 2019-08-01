سأل الزوج زوجته وهم على الفراش قبل النوم :هل تعلمين كم مرة تزوج الإمام علي بن أبي طالبوكم عدد زوجاته ؟ردت عليهروح شارك بنص غزواته وبعدها تزوج حتى تشبع ..وانا اللي راح أخطبلك ....واعطته ظهرها دقيقتين ورجعت والتفتت عليه وقالتلهروح دافع عن القدس وحرر فلسطين واطرد اليهود.... يا ابو الغزواتقعد يقول بقلبه : ياريتني ما سألتها ..التفتت عليه مرة ثالثةوقالتله : والامام علي خلع باب خيبروانت وابنك سكر عليكم باب الحمام وما عرفت تفتحهسحب البطانية وعطاها ظهرهوهو يردد حسبي الله عليك يا ام لسانوعدّلت مخدتها و فتحت عيونها وقالتله :الإمام علي في بعض الليالي يصلي صلاة الليل في الصحراء ودائمًا يُغمي عليه من خوف الله ..وانت ما أغمي عليك الا يوم شفت الفار في المطبخ خليني ساكته احسنوحكتلو انا مابدي أحكي بس انت أجبرتني ع الحكيعلي رضي الله عليه فاز بجميع الغزوات اما انت غزوة يوم الخميس ما قدرت عليهاشرشحت تاريخ ماضيه وحاضره ............من كتاب ...الرد الرنان على من يستفز النسوان