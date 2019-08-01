اللهم يسر امور الاولياء وامورنا يا رب

الہٰوردة الہٰسہٰوداء

الہٰوردة الہٰسہٰوداء

:: عضو بارز ::
إنضم
18 سبتمبر 2015
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
batna
الجنس
أنثى
ان
العائلات الجزائرية تشتكي غلاء رمضان وعيد الفطر
كما رأيتم تشهد الأسواق خلال الأيام الأولى من رمضان زيادات محسوسة في أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية يقابلها طلب كبير على مختلف المواد، فالجزائريون تعوّدوا على تنويع المأكولات خلال الشهر الفضيل .. مما يؤدي الى الرمي احيانا ربي يهديهم
في اواخر رمضان تشهد الاسواق القليل من النقصان في اسعار الخضر وايضا الفواكه وبعدها يأتي عيد الفطر ف تزيد اضعاف الاسعار التي كانت تشهد من قبل
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العطلة الصيفية من منا ليس لديه اطفال ينتظرون العطلة بكل ما اوتو من صبر .. من منا لا يريد تقليد اخيه اذ ذهب في رحلة صيفية مع اطفاله الى البحر او الى مناطق سياحية اخرى ..
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تزامن عيد الأضحى+الدخول المدرسي
سيخنق الاولياء لا محالة
كلاهما اثقل وأصعب من الأخرى
اولا غلاء الضحية قبل 10 ايام من عيد الاضحى
وأيضا
بعض المحلات التي تشهد نوعا من اللهيب الذي طبع على اسعار المستلزمات المدرسية
والملابس ايضا
في الاخير اندد وأقول كان الله في عون كل محتاج
كان الله في عون كل مسكين كان الله في عون كل فقير
اللهم يسر امور الاولياء وامورنا يا رب
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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,858
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الحقيقة و الواقع اغلب الشعب لاتي مع الاساسيات
لا مجال له في التفكير لا في الاضحية و لا في العطلة
بل احيانا و الاقسى من ذالك هو حتى الاساسيات فيها اساسيات اساسيات
مثل الدواء للامراض المزمنة او الخطيرة و الخبز و هناك اساسيات فقط
كباقي لامراض او الخضر و الحليب الاساسيات فقط اصبحت
صعبة و بعيدة فيقتصر على اساسيات الاساسيات ههههه لا اعرف هل الفكرة وصلت ام لا

امر آخر ما فيش عطلة فيه عمل للاطفال للدخول الاجتماعي القادم الصع جدا جدا
فمصاريق الادوات و الملابس فاقت الطاقة

ربي يفرجها على هاذ الشعب الفقاقير
 
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