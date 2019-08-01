اللهم يسر امور الاولياء وامورنا يا رب

العائلات الجزائرية تشتكي غلاء رمضان وعيد الفطر

كما رأيتم تشهد الأسواق خلال الأيام الأولى من رمضان زيادات محسوسة في أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية يقابلها طلب كبير على مختلف المواد، فالجزائريون تعوّدوا على تنويع المأكولات خلال الشهر الفضيل .. مما يؤدي الى الرمي احيانا ربي يهديهم

في اواخر رمضان تشهد الاسواق القليل من النقصان في اسعار الخضر وايضا الفواكه وبعدها يأتي عيد الفطر ف تزيد اضعاف الاسعار التي كانت تشهد من قبل

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العطلة الصيفية من منا ليس لديه اطفال ينتظرون العطلة بكل ما اوتو من صبر .. من منا لا يريد تقليد اخيه اذ ذهب في رحلة صيفية مع اطفاله الى البحر او الى مناطق سياحية اخرى ..

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