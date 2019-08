الحياة....the life...

people live

People die

People laugh

People cry

Some give up

Some still try

Some say hi

While some say bye

Others may forget you

But never will ii

الترجمة:

الناس يعيشون

الناس يموتون

الناس يضحكون

الناس يبكون

البعض يستسلم

و البعض ما زال يحاول

البعض يقول مرحبا

بينما آخرون يقولون وداعا

و آخرين قد ينسوك

اما انا مستحيل ان انساك.

