كاجومي هيغوراشي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 23 جويلية 2019
- المشاركات
- 66
- النقاط
- 5
- العمر
- 15
- محل الإقامة
- ميلة
- الجنس
- أنثى
الحياة....the life...
people live
People die
People laugh
People cry
Some give up
Some still try
Some say hi
While some say bye
Others may forget you
But never will ii
الترجمة:
الناس يعيشون
الناس يموتون
الناس يضحكون
الناس يبكون
البعض يستسلم
و البعض ما زال يحاول
البعض يقول مرحبا
بينما آخرون يقولون وداعا
و آخرين قد ينسوك
اما انا مستحيل ان انساك.
★★شكرا جزيلا....thank you a lot★★