في اصعب الاوقات...

في اصعب الاوقات...يستحضرني بالذات

صوتك الباكي...يزرع على وجهي الصغير

ابتسامة.....بريئة

يقول لي هذي البسمات

من اجلك انت حبيبتي

و هذا الحب المصبوغ بلون عيوني

سوف يدفعني

سأسير للامام... سألون الاحلام

معك لن آبه بعواصف الشتاء

ضع يدك في يدي...هذا الحب يجدي

لا تبكي....لا تبكي..لا تبكي...