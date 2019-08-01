كاجومي هيغوراشي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 23 جويلية 2019
- المشاركات
- 67
- النقاط
- 5
- العمر
- 15
- محل الإقامة
- ميلة
- الجنس
- أنثى
في اصعب الاوقات...
في اصعب الاوقات...يستحضرني بالذات
صوتك الباكي...يزرع على وجهي الصغير
ابتسامة.....بريئة
يقول لي هذي البسمات
من اجلك انت حبيبتي
و هذا الحب المصبوغ بلون عيوني
سوف يدفعني
سأسير للامام... سألون الاحلام
معك لن آبه بعواصف الشتاء
ضع يدك في يدي...هذا الحب يجدي
لا تبكي....لا تبكي..لا تبكي...
في اصعب الاوقات...يستحضرني بالذات
صوتك الباكي...يزرع على وجهي الصغير
ابتسامة.....بريئة
يقول لي هذي البسمات
من اجلك انت حبيبتي
و هذا الحب المصبوغ بلون عيوني
سوف يدفعني
سأسير للامام... سألون الاحلام
معك لن آبه بعواصف الشتاء
ضع يدك في يدي...هذا الحب يجدي
لا تبكي....لا تبكي..لا تبكي...