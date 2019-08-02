لو صادفك إنسان أعمى وطلب منك أن تصف له هذه الدنيا ,ماذا ستقول له؟



السلام عليكم و رحمة

الله





دعنا نعيد قراءة أنفسنا من خلال نظرتنا لهذه الحياة,,



كيف نرى هذه الدنيا ؟؟



لا أقصد أن نبحث عن إجابات فلسفيّة أو خياليّة أو افتراضيّة

بل أريد أن نعرفّها تعريف حقيقي وفق رؤيتنا,,



وحتى أزيد الأمر وضوحاً سأختصر هذا الموضوع بسؤال واحد فقط وأطلب من كل واحد أن يجيب عليه بمنتهى الصراحة والوضوح



السؤال هو:



لو صادفك إنسان أعمى ابتلاه الله سبحانه وتعالى بفقدان نعمة البصر وأراد منك أن تكون أنت عيونه التي يرى فيها هذه الحياة





كيف ستصفها له وصفاً تجعله يعيشها كما تراها؟؟

ننتظر كل واحد منكم أن يصف له هذه الدنيا فماذا ستقولون له ؟؟؟

