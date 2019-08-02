كاجومي هيغوراشي
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الاصدقاء الحقيقيون...the true friends
Stars are seem together, yet they are so far........apart true friends may not speak every day, but remember they are linked
heart to heart
الترجمة:
النجوم عندما نشاهدها نجدها متقاربة ببجوار بعضها البعض ، بعد ذلك تتباعد...
الاصدقاء الحقيقيون قد لا يتحدثون مع بعضهم يوميا..لكن تذكر ان قلوبهم متصلة ببعضها.
★★يوما سعيدا.......have a great day★★