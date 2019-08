الاصدقاء الحقيقيون...the true friends الاصدقاء الحقيقيون...the true friends

الترجمة:

النجوم عندما نشاهدها نجدها متقاربة ببجوار بعضها البعض ، بعد ذلك تتباعد...

الاصدقاء الحقيقيون قد لا يتحدثون مع بعضهم يوميا..لكن تذكر ان قلوبهم متصلة ببعضها.

★★يوما سعيدا.......have a great day★★

Stars are seem together, yet they are so far........apart true friends may not speak every day, but remember they are linkedheart to heart