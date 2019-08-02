تمن الخير للناس...

اسمع نغمة هادئة...

اسمع نغمة هادئة....

تشبه تيار النهر...

الرياح تداعب وجنتاي...

ارتفعت ذكرياتي المنسية...

دموعي تنهمر...

موسم الكرز الابيض...

ليس سوى حلم بعيد المنال...

انتشرت البتلات بنسمة همستي...

بكلمات لا تنسى...

الليلة التي لا استطيع النوم وحيدة فيها...

ابدأ المشي في مهب الرياح الدافئة...

و بهذا اتجول في سرور في الانحاء...

واذا بي ألاحظ الذكريات تتغير...

النسر يختفي...

في ذلك اليوم الرطب...

اردت محو عبارة بقيت...

في دموعي التي لا تتوقف...

الزمن محفور بقسوة بداخلي...

مقيدا للناس في لعبه...

اوراق اشجار الساكورا المنتشرة...

لا تجد ما تقوله...