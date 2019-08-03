خدها منى نصيحة لله أنت كمريض سكر أو ضغط أو حتى سليم بس عديت سن الإربعين مينفعش يوميا أكلك وشربك يخلو من الثوم والزنجبيل .أشمعنى دول .معظم مصايب القلب بتكون بسبب إنسداد الشرايين التاجية اللى هيه بتكون سببها الأعظم التليف والتكلس والتشمع اللى بيكونو فى الشرايين يسدوه وبالتالى قلة تغذية عضلة القلب بالأوكسجين وبالتالى ضعفها أو لاقدر الله حدوث جلطة ولا ذبحة ولا أى كارثة فى القلب بسبب قلة التورية الدموية الثوم بيمسح التشمع والتليف ده نهائيا .أما الزنجبيل فده جميل دا بيمنع التهاب الشريان دا غير انه بينشط الدورة الدموية فيه فبالتالى بيوصل التغذية للشرايين الصغيرة اللى متعرفش توصلها لا قسطرة ولا غيرها .أكيد متوقفش أدويتك مع الوصفة الجميلة دى ده مع ده مش هيزعلوك بالعكس هتاخد فوايد جمة .الشئ المهم التانى إن اللى بيكون عنده تصلب بالشرايين التاجية بيكون عنده تصلب ببقية شرايين جسمه الرئيسية زى شرايين الدماغ و الأطراف السفلية ودى حلاوة الوصفة دى هتنضف كله مش القلب بس لا كل الشرايين .أرجوك شير المعلومة الجميلة البسيطة دى .دمتم بصحة