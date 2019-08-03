كبروا حتى يصل تكبيركم آفاق السماء

اجعلوا البيوت تضج بالتكبيراللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ،اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،وللَّهِ الحمداللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ،اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،وللَّهِ الحمداللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ،اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،وللَّهِ الحمداللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ،اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،وللَّهِ الحمداللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ،اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،وللَّهِ الحمداللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ،اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،وللَّهِ الحمداللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ،اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،وللَّهِ الحمداحيو سنه التكبيركبروا حتى يصل تكبيركم آفاق السماءأحيوا سٌنة المصطفى صل الله عليه وسلم