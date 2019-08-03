وداعا للبيطون في المطابخ

sami44

sami44

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ذكر

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اليوم جبتلكم موضوع عن المطبخ
او بااحرى عن البوتاجي
كما هو معلوم انه في السابق كان عامل تركيب السيراميك
عند قيامه بتفصيل البوتاجي يقوم بصب البيطون لعمل سقف البوتاجي
مع ما يكلف هذا العمل من جهد ومال ووقت


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اما الان فقد تغير الحال
يمكن للعامل ان يفصل البوتاجي
وبعدين يركب الرخام او القرانيت مباشرة فوق الحوائط
ومن الامام يرتكز على الاطار الخشبي
في ما يلب بعض النماذج

يمكن العمل بهذ الطريقة مثل المطابخ الجاهزة
إنهاء عمل السيراميك وكل اللواحق
وبعدين تحط الرخام اوالقرانيت بالسيليكون

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هذه من اعمالي بعد الانتهاء
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اتمنى يفيدكم الموضوع

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