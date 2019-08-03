قناع السكر والعسل

الہٰوردة الہٰسہٰوداء
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اعتمدي هذا القناع لاسيما إن كنت من صاحبات البشرة الجافة، فهو يطهّر أعماق مسامها برقة ليتركها رطبة ومنتعشة، ولا يكتفي بذلك فحسب، بل يعمل أيضاً بفضل السكر على التخلّص من خلايا الجلد الميتة ما يضمن توحد لونها وبياضها النقي.
أَضيفي على ملعقة كبيرة من العسل، أخرى صغيرة من السّكر ومن عصير الحامض. أخلطي المكونات جيداً وطبّقيها على بشرة وجك بأسلوب التدليك لـ 5 دقائق على الأقل. قشّري القناع بعدها عن بشرتك وستلاحظين الفرق فور إزالته.
أَضيفي على ملعقة كبيرة من العسل، أخرى صغيرة من السّكر ومن عصير الحامض. أخلطي المكونات جيداً وطبّقيها على بشرة وجك بأسلوب التدليك لـ 5 دقائق على الأقل. قشّري القناع بعدها عن بشرتك وستلاحظين الفرق فور إزالته.