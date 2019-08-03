قناع السكر والعسل

الہٰوردة الہٰسہٰوداء

الہٰوردة الہٰسہٰوداء

:: عضو بارز ::
إنضم
18 سبتمبر 2015
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محل الإقامة
batna
الجنس
أنثى
اعتمدي هذا القناع لاسيما إن كنت من صاحبات البشرة الجافة، فهو يطهّر أعماق مسامها برقة ليتركها رطبة ومنتعشة، ولا يكتفي بذلك فحسب، بل يعمل أيضاً بفضل السكر على التخلّص من خلايا الجلد الميتة ما يضمن توحد لونها وبياضها النقي.🍁

أَضيفي على ملعقة كبيرة من العسل🍯، أخرى صغيرة من السّكر 🍚ومن عصير الحامض. 🍋أخلطي المكونات جيداً 👏وطبّقيها على بشرة وجك بأسلوب التدليك لـ 5 دقائق ⏰على الأقل. قشّري القناع بعدها عن بشرتك وستلاحظين الفرق فور إزالته.👏🌸
 
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