وصفـةه لـ تخلص من الدهون المتراگمة في الكرش "

المكونات "الشاي الأخضر، نعناع، زنجبيل وكمون ،طريقة الاستخدام "تخلص جميع المكونـاتمع بعضها البعض بنفس المقادير. ثـم يغلىالخليطالخليط ويشرب يوميـاً كأس في الصباح على الريق وكأس ايضاً قبل كل وجبه"​