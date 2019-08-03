وصفـةه لـ تخلص من الدهون المتراگمة في الكرش "

الہٰوردة الہٰسہٰوداء

الہٰوردة الہٰسہٰوداء

:: عضو بارز ::
إنضم
18 سبتمبر 2015
المشاركات
5,848
النقاط
351
محل الإقامة
batna
الجنس
أنثى
المكونات "✨
الشاي الأخضر 🍵 ، نعناع ☘ ، زنجبيل وكمون ، 🍂

طريقة الاستخدام "👇🏻
تخلص جميع المكونـات
مع بعضها البعض بنفس المقادير. ثـم يغلى
الخليط
الخليط ويشرب يوميـاً كأس في الصباح على الريق وكأس ايضاً قبل كل وجبه ☕ "​
 
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