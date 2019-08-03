وصفـةه لـ تخلص من الدهون المتراگمة في الكرش "

الہٰوردة الہٰسہٰوداء
:: عضو بارز ::
- إنضم
- 18 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 5,848
- النقاط
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- محل الإقامة
- batna
- الجنس
- أنثى
المكونات "
الشاي الأخضر ، نعناع ، زنجبيل وكمون ،
طريقة الاستخدام "
تخلص جميع المكونـات
مع بعضها البعض بنفس المقادير. ثـم يغلى
الخليط
الخليط ويشرب يوميـاً كأس في الصباح على الريق وكأس ايضاً قبل كل وجبه "
الشاي الأخضر ، نعناع ، زنجبيل وكمون ،
طريقة الاستخدام "
تخلص جميع المكونـات
مع بعضها البعض بنفس المقادير. ثـم يغلى
الخليط
الخليط ويشرب يوميـاً كأس في الصباح على الريق وكأس ايضاً قبل كل وجبه "