شخصيتك من فصيلة دمك

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
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- محل الإقامة
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- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة اللهومكاش الي يقولي ماعنديش فصيلة دم
اليوم جبتلكم موضوع ترفيهي
بما انو كلكم عندكم فصيلة دم معينة الا الي ماعندوش دم
الي ما يعرفش فصيله دم تاعو يشوف البرمي ولا الاس دوز
والي ما لقاش يروح غدوة الصباح يدير التحاليل عند الطبيب ب5الاف برك
المهم كل فصيله دم تقابلها شخصية معينه
الي هي في الصورة
كل واحد يحطلنا فصيله الدم تاعو او ماهيش من الخصوصيات
قادر اي واحد يحتاج الدم نروحو نجرو نمدولو
اليوم جبتلكم موضوع ترفيهي
بما انو كلكم عندكم فصيلة دم معينة الا الي ماعندوش دم
الي ما يعرفش فصيله دم تاعو يشوف البرمي ولا الاس دوز
والي ما لقاش يروح غدوة الصباح يدير التحاليل عند الطبيب ب5الاف برك
المهم كل فصيله دم تقابلها شخصية معينه
الي هي في الصورة
كل واحد يحطلنا فصيله الدم تاعو او ماهيش من الخصوصيات
قادر اي واحد يحتاج الدم نروحو نجرو نمدولو