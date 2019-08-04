شخصيتك من فصيلة دمك

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,960
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

اليوم جبتلكم موضوع ترفيهي
بما انو كلكم عندكم فصيلة دم معينة الا الي ماعندوش دم

الي ما يعرفش فصيله دم تاعو يشوف البرمي ولا الاس دوز
والي ما لقاش يروح غدوة الصباح يدير التحاليل عند الطبيب ب5الاف برك

المهم كل فصيله دم تقابلها شخصية معينه
الي هي في الصورة
كل واحد يحطلنا فصيله الدم تاعو او ماهيش من الخصوصيات
قادر اي واحد يحتاج الدم نروحو نجرو نمدولو



FB_IMG_1564878735264.jpg
ومكاش الي يقولي ماعنديش فصيلة دم



 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,960
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
نبدا بروحي انا فصيلة دمي AB+
نتوشي قلب اللوز يولي حلو بلا سكر
 
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