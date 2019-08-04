البنات يا صديقي من اسرار جمال الله

Abodi84

Abodi84

:: عضو مُتميز ::
إنضم
8 أفريل 2016
المشاركات
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الجنس
ذكر
رجل أنجليزى اسمه (توماس ) يعمل ميكانيكى و يجد قوت يومه بصعوبه ..
رزقه الله ببنت .. ولما تمت 5 سنوات .. أصيبت بمرض أدى إلى ضمور عضلاتها فتوقف نموها عند هذا السن
كلما دخل عليها أبوها وجدها تبكى.. فيغلق عليها الباب و يذهب لحجرته مهموما .. يضرب السرير بقدمه فى غيظ قائلا : لماذا يارب .. كل الناس تنجب بناتا .. و أنا الوحيد الذى ابتليتنى بالفقر و ابنه مريضة ؟!! ذهب لعمله يوما .. فاشتكى لصديق له .. قال له صاحبه :
( البنات يا صديقي من اسرار جمال الله .. فإستمتع بقربها .. ولسوف يريك الله جمال وجودها ذات يوم )
ذهب لبيته .. دخل على ابنته المقعدة .. فنظرت إليه وبكت كعادتها .. حملها على ظهره فسكتت .. جرى بها فى الشقة فأردأ ذراعيه كأنهما جناحين .. فضحكت حتى شهقت من كثرة الضحك !! شعر بالسعادة لأول مرة فى حياته .. حملها و جرى بها فى الشارع كالمجنون .. ضحكت و ضحكت و ضحكت .. رآه جاره فقال له : أنا أراك سريعا جدا فى الجرى لماذا لا تتقدم فى مسابقة الجرى التى تجريها ملكة بريطانيا سنويا

تقدم توماس للمسابقة و ذهب للمسابقة حاملا ابنته على كتفه .. وصل للمركز الثالث .. ولكنه خطف الأنظار نحوه بسبب ابنته .. تكلمت عنه الجرائد .. و انصرفت أبصار الناس عن صاحب المركز الأول .. تقدم فى العام التالى لنفس المسابقة .. حمل ابنته أيضا و جرى بها .. جاهد و قاوم .. حتى حاز على المركز الأول .. وفاز ب 9 مليون دولار و جائزة الأب المثالى ليصبح من أغنى أغنياء بريطانيا .. أصبح صاحب شركة ووضع مقولة صاحبه على برواز فوق مكتبه (البنات يا صديقي من اسرار جمال الله .. فإستمتع بقُربها .. ولسوف يُريك الله جمال وجودها ذات يوم )
سبحان من قال ( ويرزقكم من حيث لا تعلمون )
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
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النقاط
746
الجنس
ذكر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات"
سبحان الله!
مؤنسات للوالدين وللأزواج من بعد وللأبناء وللأمة جمعاء،
ولا أُنس في الدنيا من غير بنات، يوجد الأنس بوجودهن وينقطع بانقطاعهن.
بل هن الأنس ذاته.
وغاليات بما وهبهن الله من رِقة وحنان وإحسان وقدرة هائلة على التربية برفق ومودة وعفة...
وغاليات لمن أحسن إليهن دخل بهن الجنة، والجنة غالية...
فافهم. وقد كانت والدة الإمام مالك رضي الله عنه تسمى: الغالية...
ويكفيها غلاء أن أنجبت أمثال إمام دار الهجرة.
مشكوررررر اخى لموضوعك الرائع
 
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