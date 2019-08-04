البشير البشير
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تسعة ملوك في صورة !
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ربما كانت الوحيدة في التاريخ
والأكيد أنها الوحيدة في تاريخ أوروبا
تلك الصورة التي تجمع 9 ملوك كانوا يحكمون العالم
وتجمعوا في ذلك اليوم ، 20 مايو 1910
للمشاركة في جنازة ملك انجلترا إدوارد السابع
وفي خلال سنوات قليلة من تلك الصورة
سيفقد 4 من هؤلاء الملوك عروشهم
وسيتم اغتيال ملك خامس
وستندلع الحروب بين البقية
يظهر في الصورة
في الصف الواقف من اليسار إلى اليمين :
هاكون السابع ملك النرويج
تسار فرديناند ملك بلغاريا
مانويل الثاني ملك البرتغال
( سينتهي حكمه بعد 5 اشهر من الصورة
بثورة أكتوبر 1910 التي أنهت الملكية في البرتغال )
فيلهلم الثاني قيصر ألمانيا وبروسيا
جورج الأول ملك اليونان (سيتم اغتياله في مارس 1913)
ألبرت الأول ملك بلجيكا
الصف الجالس من اليسار إلى اليمين :
ألفونسو الثالث عشر ملك أسبانيا
جورج الخامس ملك انجلترا
فريدريك الثامن ملك الدنمارك
( سيعثر عليه ميتا على كرسي بأحد الحدائق العامة
أُثناء زيارة إلى هامبورج سنة 1912 )
كانت العائلات الملكية الأوروبية تحرص على الزواج
من بعضها البعض وليس من عامة الشعب
ولهذا فإن هناك الكثير من العلاقات العائلية والأسرية
بين الملوك في هذه الصورة
فملك الدنمارك فريديريك الثامن
هو والد ملك النرويج هاكون السابع
وقيصر ألمانيا فيلهلم الثاني
هو ابن عم ملك انجلترا جورج الخامس
الذي تزوجت شقيقته مود من ملك النرويج هاكون
ابن فريدريك ملك الدنمارك
أي أن ملكي الدنمارك والنرويج هما صهري ملك انجلترا
فضلا عن ذلك:
فإن جورج ملك انجلترا هو أيضا ابن عم لكل من :
قيصر روسيا نيقولا الثاني ، وقيصر ألمانيا فيلهلم الثاني
رغم هذه العلاقات العائلية التي تجعلهم جميعا أقرباء
إلا أن هذا لم يمنع اندلاع الحرب العالمية الأولى بينهم
بعد 4 سنوات من تلك الصورة
الحرب التي دمرت أوروبا وقتلت الملايين
كانت حرب المصالح والمجد الشخصي لهؤلاء الملوك
الذين التقوا جميعا في تلك الصورة للمرة الأولى والأخيرة
***********
ربما كانت الوحيدة في التاريخ
والأكيد أنها الوحيدة في تاريخ أوروبا
تلك الصورة التي تجمع 9 ملوك كانوا يحكمون العالم
وتجمعوا في ذلك اليوم ، 20 مايو 1910
للمشاركة في جنازة ملك انجلترا إدوارد السابع
وفي خلال سنوات قليلة من تلك الصورة
سيفقد 4 من هؤلاء الملوك عروشهم
وسيتم اغتيال ملك خامس
وستندلع الحروب بين البقية
يظهر في الصورة
في الصف الواقف من اليسار إلى اليمين :
هاكون السابع ملك النرويج
تسار فرديناند ملك بلغاريا
مانويل الثاني ملك البرتغال
( سينتهي حكمه بعد 5 اشهر من الصورة
بثورة أكتوبر 1910 التي أنهت الملكية في البرتغال )
فيلهلم الثاني قيصر ألمانيا وبروسيا
جورج الأول ملك اليونان (سيتم اغتياله في مارس 1913)
ألبرت الأول ملك بلجيكا
الصف الجالس من اليسار إلى اليمين :
ألفونسو الثالث عشر ملك أسبانيا
جورج الخامس ملك انجلترا
فريدريك الثامن ملك الدنمارك
( سيعثر عليه ميتا على كرسي بأحد الحدائق العامة
أُثناء زيارة إلى هامبورج سنة 1912 )
كانت العائلات الملكية الأوروبية تحرص على الزواج
من بعضها البعض وليس من عامة الشعب
ولهذا فإن هناك الكثير من العلاقات العائلية والأسرية
بين الملوك في هذه الصورة
فملك الدنمارك فريديريك الثامن
هو والد ملك النرويج هاكون السابع
وقيصر ألمانيا فيلهلم الثاني
هو ابن عم ملك انجلترا جورج الخامس
الذي تزوجت شقيقته مود من ملك النرويج هاكون
ابن فريدريك ملك الدنمارك
أي أن ملكي الدنمارك والنرويج هما صهري ملك انجلترا
فضلا عن ذلك:
فإن جورج ملك انجلترا هو أيضا ابن عم لكل من :
قيصر روسيا نيقولا الثاني ، وقيصر ألمانيا فيلهلم الثاني
رغم هذه العلاقات العائلية التي تجعلهم جميعا أقرباء
إلا أن هذا لم يمنع اندلاع الحرب العالمية الأولى بينهم
بعد 4 سنوات من تلك الصورة
الحرب التي دمرت أوروبا وقتلت الملايين
كانت حرب المصالح والمجد الشخصي لهؤلاء الملوك
الذين التقوا جميعا في تلك الصورة للمرة الأولى والأخيرة