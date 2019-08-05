فوائد العدس طعام الفقراء الرائعة

العدس من البقوليات الرائعة و الغنية جدا بالفيتامينات و المعادن و يعتبر بلا منازع طعام الفقراء ( كما يطلق عليه ) .

والعدس غني جدا بالفوليك أسيد و الحديد و لذلك يعتبر من أهم الأطعمة المتناولة في حالة فقر الدم ..

و ليس هذا فقط فالعدس غني بالزنك الضروري من أجل عمل البنكرياس و غناه بالبوتاسيوم يجعله رائع جدا لكل الرياضيين لتنشيط عضلاتهم و تقويتها .

و يحتوي أيضا على مجموعة فيتامينات رائعة ضرورية من أجل توليد الطاقة و النشاط و الحيوية في الجسم .

فإن كان لديك طفل يعاني من فرط في النشاط و قلة في التركيز ؟ عليك بالعدس .

نعم لا تستغرب فالعدس غني بعنصر نادر جدا يحتاجه الدماغ هو النحاس وكذلك المنجنيز الذي اثبتت الدراسات أن نقصه عند الأطفال يسبب فرط النشاط ونقص التركيز .

اذا عليك بتناول طبق من العدس اللذيذ و لا تنس إضافة قطرات من الليمون عليه ليساعد في امتصاص الحديد الموجود فيه بشكل ممتاز.