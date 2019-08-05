فوائد العدس طعام الفقراء الرائعة

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wael ahmed

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 جويلية 2019
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
تونس
الجنس
ذكر
العدس من البقوليات الرائعة و الغنية جدا بالفيتامينات و المعادن و يعتبر بلا منازع طعام الفقراء ( كما يطلق عليه ) .
والعدس غني جدا بالفوليك أسيد و الحديد و لذلك يعتبر من أهم الأطعمة المتناولة في حالة فقر الدم ..
و ليس هذا فقط فالعدس غني بالزنك الضروري من أجل عمل البنكرياس و غناه بالبوتاسيوم يجعله رائع جدا لكل الرياضيين لتنشيط عضلاتهم و تقويتها .
و يحتوي أيضا على مجموعة فيتامينات رائعة ضرورية من أجل توليد الطاقة و النشاط و الحيوية في الجسم .
فإن كان لديك طفل يعاني من فرط في النشاط و قلة في التركيز ؟ عليك بالعدس .
نعم لا تستغرب فالعدس غني بعنصر نادر جدا يحتاجه الدماغ هو النحاس وكذلك المنجنيز الذي اثبتت الدراسات أن نقصه عند الأطفال يسبب فرط النشاط ونقص التركيز .
اذا عليك بتناول طبق من العدس اللذيذ و لا تنس إضافة قطرات من الليمون عليه ليساعد في امتصاص الحديد الموجود فيه بشكل ممتاز.
 
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