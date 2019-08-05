السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل اللمة الكرام وددت اليوم ان اتحدث عن الجار وعن حقوقه وواجباته فقد اوصانا الدين الحنيف بحسن معامة الجار فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:《مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ضننت انه سيورثه》 كما انه من علامات الحياة الهنيئة بعد الزوجة الصالحة المنزل الواسع والمركب الهنيء يقول المثل عندنا اشري جارك قبل باب دارك كل هاذا التثمين للجار لم نعد نلمسه للاسف الشديد فيما مضى كان الجار السيد الاول في بيت جاره كان هو اول المعازيم وصاحب المشورة في ما يخص الحي وزائر الاول عند المرض والمهنى الاسبق في الفرح حتى ان البعض ممن لا يعرفون هؤلاء الجيران يعتقدون انهم اقارب كل هذا لم يعد موجودا للاسف حيث ان الجار اليوم اضحى العدو اللدود لجاره نراهم متشاجرين بالاسلحة السباقين بلتهنئة بالمصائب بل احيانا يكون الجار نفسه مصيبة لجاره لماذا كل هاذا ماهي الاسباب في رايكم وان كان احد الطرفان ضالم الم يوصنا نبينا بالدفع بالتي هي احسن !!!!