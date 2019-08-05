الجار

الوهم

الوهم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
199
النقاط
13
العمر
29
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل اللمة الكرام وددت اليوم ان اتحدث عن الجار وعن حقوقه وواجباته فقد اوصانا الدين الحنيف بحسن معامة الجار فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:《مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ضننت انه سيورثه》 كما انه من علامات الحياة الهنيئة بعد الزوجة الصالحة المنزل الواسع والمركب الهنيء يقول المثل عندنا اشري جارك قبل باب دارك كل هاذا التثمين للجار لم نعد نلمسه للاسف الشديد فيما مضى كان الجار السيد الاول في بيت جاره كان هو اول المعازيم وصاحب المشورة في ما يخص الحي وزائر الاول عند المرض والمهنى الاسبق في الفرح حتى ان البعض ممن لا يعرفون هؤلاء الجيران يعتقدون انهم اقارب كل هذا لم يعد موجودا للاسف حيث ان الجار اليوم اضحى العدو اللدود لجاره نراهم متشاجرين بالاسلحة السباقين بلتهنئة بالمصائب بل احيانا يكون الجار نفسه مصيبة لجاره لماذا كل هاذا ماهي الاسباب في رايكم وان كان احد الطرفان ضالم الم يوصنا نبينا بالدفع بالتي هي احسن !!!!
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
5,177
النقاط
351
الجنس
أنثى
السلام عليكم
الجار هو أقرب الناس إلى جاره وهي علاقة مهمة في المجتمع لابد وأن تقوم على كثير من الأساسيات أهمها احترام الجار وعدم الإساءة له بالقول أو بالفعل فهناك الكثير من المواقف التي تواجهنا دوماً في حياتنا اليومية ويكون الجار هو أسرع الأشخاص في تقديم يد المساعدة والعون إلى جاره
لاكن في الآونة الاخيرة رانا نشوفو فالناس كل واحد جابد للطرف بيناتهم غير كلمة صباح الخير و هذا عكس ما اوصانا به الله تعالى و رسوله

مشكورة على الموضوع و لتذكيركي لنا بفضل الجار
دمتي بخير
 
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