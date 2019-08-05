الحل الامثل للطفل العنيد

الوهم

الوهم

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أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كأم كنت قد التمست طرقا عدة لتعليم اطفالي كل ما يمكن بالنظر الى سنهم كنت اواجه صعوبات عدة لان ولداي عنيدان الى ان اكتشفت طريقة اقل ما اقول عنها انها سحرية في التعامل مع الطفل العنيد وهي المساومة معروف عن الاطفال من هذا النوع حبهم الشديد لاشياء معينة وحب التملك لذا يجب عليكي استغلال هذه النقطة لصالحكي عليكي ان تساومي طفلك انه اذا نفذ لكي رغبتكي تعطيه ما يريده سادرج مثالا لتوضيح اكثر ابني امير يحب الارجوحة كثيرا اردت تعليمه اصوات الحيوانات فكان يرفض كنت اضعه على الارجوحة واقول له ردد ورائي ادفعك ان ردد دفعته وان رفض اتركه يبكي ويصرخ وأقول له ان اردت ان ادفعك ردد وهكذا حتى يردد ويتعلم المساومة ان اردت ان اشتري لك سيارة عد للعشرة وهكذا صدقيني هذه طريقة فعالة جدا للامانة اخذت الفكرة من الدكتور احمد عبد الخالق هو طبيب توحد عفا الله اولادنا لكن لديه طرق رائعة في التعامل مع الاطفال يمكن تطبيقها على الاصحاء تحياتي
 
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