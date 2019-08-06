عرض بيع متوفرة قناة يوتيوب للبيع 13K مشترك

ZOUHIR14

ZOUHIR14

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 أوت 2019
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السلام عليكم
متوفر قناة يوتيوب"هل تعلم" للبيع لديها أكثر من 13K مشترك أغلبهم عرب و 1,4 مليون مشاهدة و 116 فيديو
سبق و كانت مفعلة تحقيق الدخل والآن غير مفعلة تحقيق الدخل

لا يوجد بها اي مخالفة لحقوق الطبع والنشر ولا حقوق ارشادات المحتوى

تاريخ الإنشاء: 06‏/12‏/2015
اقبل الدفع على: ccp , payonner , paysera
 
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