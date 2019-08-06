السلام عليكم

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سبق و كانت مفعلة تحقيق الدخل والآن غير مفعلة تحقيق الدخل



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تاريخ الإنشاء: 06‏/12‏/2015

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