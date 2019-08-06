تضيع الفائدة احيانا.

عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.حياكم الله اخواني اخواتي الطيببين.


هل العبرة بالقائل لا بالمقولة؟

حين نرى المقولة تذهب كل مذاهب التجاهل والتهميش لأن قائلها لم يقفز به الاعلام قفز التشهير والتطبيل
نفهم حينها ان الكلمة توزن بقائلها لا بصوابها او عدمه
هل تميل الى الذين يعتد بقولهم لكي
تقرا لهم وتقنع بكلامهم بحجة انهم اقرب للصواب؟







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