الإيمان بلقاء الله

إلى الله المصير
كل الخلق عائدون إلى الله، وإليه مرجعهم ومآلهم،
وهذا ركن أصيل من الإيمان بالله بل هو من أركان الإيمان،
فمن أركان الإيمان:
الإيمان باليوم الآخر،
فقد ثبت أن نبينا لما سأله جبريل عليه السلام -أمام أصحابه مُعلِّمًا لهم-عن أركان الإيمان قال له:
«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» (رواه مسلم
).
الايمان بالله
الله جل جلاله
اسماء الله الحسني
اركان الايمان
كل الخلق عائدون إلى الله، وإليه مرجعهم ومآلهم،
وهذا ركن أصيل من الإيمان بالله بل هو من أركان الإيمان،
فمن أركان الإيمان:
الإيمان باليوم الآخر،
فقد ثبت أن نبينا لما سأله جبريل عليه السلام -أمام أصحابه مُعلِّمًا لهم-عن أركان الإيمان قال له:
«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» (رواه مسلم
).
الايمان بالله
الله جل جلاله
اسماء الله الحسني
اركان الايمان