منزل الكهف

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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-أعلنت إحدى وكالات بيع العقارات الأمريكية عن طرحها منزلا للبيع تمّ بناؤه في كهف، وتمّ تجهيزه بجميع متطلّبات المنزل،

وبحسب الوكالة التي عرضت المنزل للبيع، فإن المنزل يتكون من

4 غرف نوم

و

4 حمامات

، بالإضافة لشلّال مياه ونظام تدفئة أرضي.

- كما يحتوي المنزل على مطبخ حديث و صالون، كما تحتوي حديقة المنزل على مهبط للطائرات، وكان في السابق يتمّ تأجير

المنزل بمبلغ يصل إلى

1200 دولار

في الليلة الواحدة، ليرتفع الرقم وليصل إلى

1600 دولار

في موسم السياحة، يذكر بأن المنزل يقع في

ولاية أركنزاس الأمريكية

وسعره يصل إلى

41 ألف دولار أمريكي