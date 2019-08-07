اللغة الدزيرية الحديثة ، اللغة الجامعة لكل الشعب الجزائري

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



اللغة الدزيرية او اللغة الزيرية Alzerian Language هي اللغة التي تعد لسانا جامعا لكل اللهجات الدزيرية باختلاف متغيراتها ( الدارجة الشمالية ، التارقية ، القبايلية ، الشاوية ، الدارجة الصحراوية ، الكورانجية ، الشلحية ، المزابية ... ) ، هذه اللهجات التي تنتمي جميعها إلى عائلة اللغات الأفروآسيوية لا يمكن إلا أن تقول شيئا واحدا و هو إمكانية توحيد اللغة الدزيرية التي ستعتبر لغة قائمة بذاتها !



و قد كانت هذه الفكرة قديمة في أصلها و لكن تنفيذها بدأ حديثا و خصوصا في الفترة الأخيرة و صور التلاحم للشعب الجزائري أثناء الحراك الشعبي .



نبدأ بأول قواعد لهذه اللغة الدزيرية المعيارية :



الضمائر في اللغة الدزيرية :



ənəya : تستعمل للتعبير عن الضمير أنا في الحديث مع أشخاص تألفهم أو تتحدث معهم بشكل عادي ، كالأصدقاء أو الزملاء أو التعبير عن نفسك أحيانا و الافتخار بها

ənək : يستعمل للتعبير عن الضمير المتكلم المفرد و لكن في حالة الحديث مع أشخاص توقرهم و لا تستطيع فرض أناك عليهم كالوالدين أو الأقارب أو كبار السن أو الأساتذة ، أو بالأحرى الحديث أمام جماعة عن موضوع يخصهم

ntəya / ntiyya : للتعبير عن الضمير المخاطب المذكر و المؤنث ، و يكون حال الحديث مع الأصدقاء أو الزملاء أو أشخاص لا مشكلة لك معهم في الحديث في المواضيع المختلفة أو أشخاص في نفس عمرك أو أقل من عمرك

kəy / kəm : للتعبير عن الضمير المخاطب المذكر و المؤنث ، و يكون في حال الحديث مع أشخاص أكبر سنا منك ، أو أشخاص توقرهم و تكون أحيانا مواضيعك معهم محدودة نوعا ما

ənəhu / ənəha : للتعبير عن الضمير الغائب المذكر و المؤنث .

ħnəya / ħnəyət : للتعبير عن الضمير المتكلم الجمع بصيغتيه المذكر و المؤنث ، و يستعمل في حالة مخاطبة مجموعة لمجموعة في نفس التوازي، و كذلك في حال وصف المجموعة نفسها

nekni / neknit : للتعبير عن الضمير المتكلم الجمع بصيغتيه المذكر و المؤنث ، و يستعمل في مخاطبة مجموعة لمجموعة توقرها ، كمجموعة دراسية في مخاطبة أساتذة ، أو حديث مجموعة عن ما ستفعله مستقبلا أو مشروع ما

ntuma / ntumət : للتعبير عن الضمير المخاطب الجمع بصيغتيه المذكر و المؤنث ، و يستعمل لمخاطبة مجموعة في نفس التوازي و حالها حال الضمير المخاطب المفرد

kunim / kunimt : للتعبير عن الضمير المخاطب الجمع المذكر و المؤنث ، و يستعمل لمخاطبة مجموعة لا تفرض أناك الجمعية عليها و تأخذ نفس حالة المخاطب المفرد

ənuhen /ənuhent : للتعبير عن الضمير الغائب الجمع المذكر و المؤنث