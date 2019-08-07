اللغة الدزيرية الحديثة ، اللغة الجامعة لكل الشعب الجزائري

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يوغرهن زيري

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اللغة الدزيرية او اللغة الزيرية Alzerian Language هي اللغة التي تعد لسانا جامعا لكل اللهجات الدزيرية باختلاف متغيراتها ( الدارجة الشمالية ، التارقية ، القبايلية ، الشاوية ، الدارجة الصحراوية ، الكورانجية ، الشلحية ، المزابية ... ) ، هذه اللهجات التي تنتمي جميعها إلى عائلة اللغات الأفروآسيوية لا يمكن إلا أن تقول شيئا واحدا و هو إمكانية توحيد اللغة الدزيرية التي ستعتبر لغة قائمة بذاتها !

و قد كانت هذه الفكرة قديمة في أصلها و لكن تنفيذها بدأ حديثا و خصوصا في الفترة الأخيرة و صور التلاحم للشعب الجزائري أثناء الحراك الشعبي .

نبدأ بأول قواعد لهذه اللغة الدزيرية المعيارية :

الضمائر في اللغة الدزيرية :

ənəya : تستعمل للتعبير عن الضمير أنا في الحديث مع أشخاص تألفهم أو تتحدث معهم بشكل عادي ، كالأصدقاء أو الزملاء أو التعبير عن نفسك أحيانا و الافتخار بها
ənək : يستعمل للتعبير عن الضمير المتكلم المفرد و لكن في حالة الحديث مع أشخاص توقرهم و لا تستطيع فرض أناك عليهم كالوالدين أو الأقارب أو كبار السن أو الأساتذة ، أو بالأحرى الحديث أمام جماعة عن موضوع يخصهم
ntəya / ntiyya : للتعبير عن الضمير المخاطب المذكر و المؤنث ، و يكون حال الحديث مع الأصدقاء أو الزملاء أو أشخاص لا مشكلة لك معهم في الحديث في المواضيع المختلفة أو أشخاص في نفس عمرك أو أقل من عمرك
kəy / kəm : للتعبير عن الضمير المخاطب المذكر و المؤنث ، و يكون في حال الحديث مع أشخاص أكبر سنا منك ، أو أشخاص توقرهم و تكون أحيانا مواضيعك معهم محدودة نوعا ما
ənəhu / ənəha : للتعبير عن الضمير الغائب المذكر و المؤنث .
ħnəya / ħnəyət : للتعبير عن الضمير المتكلم الجمع بصيغتيه المذكر و المؤنث ، و يستعمل في حالة مخاطبة مجموعة لمجموعة في نفس التوازي، و كذلك في حال وصف المجموعة نفسها
nekni / neknit : للتعبير عن الضمير المتكلم الجمع بصيغتيه المذكر و المؤنث ، و يستعمل في مخاطبة مجموعة لمجموعة توقرها ، كمجموعة دراسية في مخاطبة أساتذة ، أو حديث مجموعة عن ما ستفعله مستقبلا أو مشروع ما
ntuma / ntumət : للتعبير عن الضمير المخاطب الجمع بصيغتيه المذكر و المؤنث ، و يستعمل لمخاطبة مجموعة في نفس التوازي و حالها حال الضمير المخاطب المفرد
kunim / kunimt : للتعبير عن الضمير المخاطب الجمع المذكر و المؤنث ، و يستعمل لمخاطبة مجموعة لا تفرض أناك الجمعية عليها و تأخذ نفس حالة المخاطب المفرد
ənuhen /ənuhent : للتعبير عن الضمير الغائب الجمع المذكر و المؤنث
 
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يوغرهن زيري

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 أوت 2019
المشاركات
13
النقاط
2
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31
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مستغانم
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ذكر
حروف الجر باللغة الدزيرية :

_ ən: و نخدموا بيها كي نربطوا أي حاجة بحاجة وحدوخرا ماشي ملموسة ، كيما كلمة ( أوال) دزاير هي كلمة محسوسة كتر ما هي ملموسة علابيها كي نبغوا نگولوا اللغة التابعة للجزائر نگولوا " əl-lunga nə dzəïr "
_ əntəз : هي تعني الربط كيما لولى بالصح هاد الخطرة تعني الملكية لحاجة ملموسة ، علاجال هاد الشيء "ən " الخاصة بالغير ملموس زدناها لفظ " təз " الخاصة بالملكية آلور تولي " əntəз "
_ i / li : كيما نگولوا " həd əd-dwa lə əl-gerzi "
_ be : بوجود " bik ulla blə bik "
_ se : باستعمال " se əl-lunga əz-zirïa "
_ me / zi : كيما نگولوا " jiɣ mə əṣ-ṣog" نجموا تاني نگولوا " jiɣ zi əṣ-ṣog"
_ fə : نستعملوا " fe " كي نبغوا نهدروا على صوالح معنوية و محسوسة احيانا كيما " fi galbi . fə əl-ktəb "
_ đi : نستعملوها للمكان " đi dzəïr . đi darna . đi əl-biru "
_ɛadd. der . ɣer : و نستعملوا كي نبغوا نگولوا بلي رانا رايحين لكاش بلاصة " rani ɣad negla ɛadd əl-mesbitar " ولا " rani ɣad negla der əṣ-ṣbitar " .
_ əɛla / ɛella / fella : كيما نگولوا " rah yehḍar əɛla əl-balo " ولا " rah fella əl-kidar "
_ bin / jer : راهي باينة نورمالمن ههههه " bini u binəm" و لا " jer əl-əyur u əl-arḍ"
_ tta , ər: كيما نگولوا " tta ntəya wellit kima akka " و لا " mə dzəïr ər ṣbanya " و " ər ɣadwa netlaqaw "
_ blə : كيما نگولوا " rani blə kaskita "
 
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يوغرهن زيري

:: عضو منتسِب ::
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الفعلان " زرا ، قرا "
الماضي :
ənek/ənaya : zriɣ / qriɣ
ntəya / kəy : zrid , zrit / qrid , qrit
ntiyya /kəm: zridi,zriti / qridi,qriti
ənəhu : zra / zra
ənəha : zrat /qrat
ħnəya / nekni : zrina / qrina
ħnəyat /neknit : zrina / qrina
ntumə / kunim : zritu / qritu
ntumət / kunimt : zritu / qritu
ənuhen: zraw / qraw
ənuhent: zrawt /qrawt

المضارع :
ənek/ənaya : nezra / neqra
ntəya / kəy : tezra / teqra
ntiyya /kəm: tezray / teqray
ənəh : yezra / yeqra
ənəha : tezra /teqra
ħnəya / nekni : nezraw / neqraw
ħnəyat /neknit : nezrawt / neqrawt
ntumə / kunim : tezraw / teqraw
ntumət / kunimt : tezrawt / teqrawt
ənuhen : yezraw / yeqraw
ənuhent : yezrawt / yeqrawt
المضارع المستمر :

ənek/ənaya : rani nezra / rani neqra
ntəya / kəy : rak tezra /rak teqra
ntiyya /kəm: ram tezray /ram teqray
ənəhu : rah yezra /rah yeqra
ənəha :raha tezra /raha teqra
ħnəya / nekni :rana nezraw / rana neqraw
ħnəyat /neknit : rana nezrawt / rana neqrawt
ntumə / kunim : rakum tezraw / rakum teqraw
ntumət / kunimt : rakumt tezrawt / rakumt teqrawt
ənuhen: rahum yezraw /rahum yeqraw
ənuhent :rahumt yezrawt / rahumt yeqrawt
المستقبل :

ənek/ənaya : ɣad nezra / ɣad neqra
ntəya / kəy :ɣad tezra / ɣad teqra
ntiyya /kəm:ɣad tezray / ɣad teqray
ənəhu :ɣad yezra /ɣad yeqra
ənəha : ɣad tezra /ɣad teqra
ħnəya / nekni : ɣad nezraw / ɣad neqraw
ħnəyat /neknit : ɣad nezrawt /ɣad neqrawt
ntumə / kunim : ɣad tezraw /ɣad teqraw
ntumət / kunimt :ɣad tezrawt /ɣad teqrawt
ənuhen :ɣad yezraw / ɣad yeqraw
ənuhent : ɣad yezrawt /ɣad yeqrawt

الأمر :
ntəya /kəy : zra /qra
ntiyya /kəm : zray /qray
ntuma / kunim : zraw / qraw
ntumət /kunimt : zrawt /qrawt
 
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يوغرهن زيري

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الإستفهام باللغة الدزيرية :

يتميز الإستفهام في اللغة الدزيرية بصيغة مركبة ، مكونة من لفظ ثابت إضافة إلى لفظ متغير يميزه حرف جر معين حسب نوع الإستفهام ، اللفظ الثابت قد يأتي على شكلين يؤديان نفس المعنى و هما " əch " و " mə " ، و نضيف لهما حرف الجر المعين حسب نوع الإستفهام ، و بالتالي أدوات الإستفهام في الدزيرية هي :
ماذا : məta , əchta , wəchta
لماذا : əɛləch , məɣef , məfel
كيف : kiyəch , kimə
من : əchkun
أين : đəch
في ماذا : fəch
كم : əchɛəl ، geddəch
متى : weqtəch . qisəch
 
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يوغرهن زيري

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لضمائر المنفصلة الواردة بعد الحروف و الاسماء :
ənek ɛənd-i
kəy ɛənd-ək
kəm ɛənd-əm
ənih ɛənd-ah/əth
əniht ɛənd-ha/əth
ħnəya ɛənd-nəh
kunim ɛənd-kwem
ənuhen ɛənd-hen/then
ənuhent ɛənd-hent/thent

الضمائر المنفصلة الواردة بعد الأفعال :
ənəya isemmiw-ni
kəy isemmiw-ək
kəm isemmiw-əm
ənih isemmiw-ah/əth
əniht isemmiw-ha/əth
nekni isemmiw-nəh
kunim isemmiw-kwem
ənuhen isemmiw-hen/then
ənuhent isemmiw-hent/thent

ملاحظة : بخصوص الضمائر المنفصلة الخاصة بالغائب ، الشطر الأول يرد عندما يكون الضمير في معنى يأتي في آخر الكلمة و الشطر الثاني يرد عندما يكون الضمير في معنى يأتي أول الكلمة و كلا الحالتين موجودتان لتسهيل الكلام .

أمثلة عن الملاحظة :
ənəya ɣad neqqar l-əh belli ɣad negla ( أنا سوف أقول له بأنني سوف أذهب )

əbba əth-yeħrez rebbi ( أبي حفظه الله )
 
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يوغرهن زيري

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6 أوت 2019
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الأسماء المشتقة من الفعل ساللونغا ندزاير ( الفاعل ، المفعول به ، الآسماوات لخرين..) :
1_ اشتقاق الفاعل أو الموصوف : يأتي الفاعل أو الموصوف بصيغتين ، صيغة " deyyər " مثل " jra > jerrəy " او " ẓdam > ẓeddam " , و يمكن أن تأتي بصيغة " medyər " مثل " zeyyar > mezyar " و كلمة " mesrər " و كلمة " mechħəħ ", أو بصيغة مشابهة " ẓlaḍ > mezloḍ "
2 _ المفعول به : يكون اشتقاقه بتحويل الفعل المراد إلى فعل مبني للمجهول ثم إضافة حرف "م" في بدايته مثل " chrab > mettechrab " أو " kerkeb > metkerkeb "
3_ اشتقاق أفعال من نفس الفعل الأصلي و منها أسماء الأشياء المساعدة : مثلا فعل " lmed " الذي يعني " تعلم " و مقابله في الفعل المساعد " selmed " أي بمعنى أعطى فعل التعلم لشخص آخر أو بمعنى " علم " أي التعليم ، و منه "selmad " أي الشيء الذي يساعدنا على التعلم ، او مثلا اسم " faw " أو " ḍaw " بالدزيرية اللذان يعنيان الضوء يمكن أن يصبح " sifaw " الذي يعني الشعلة
 
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يوغرهن زيري

:: عضو منتسِب ::
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6 أوت 2019
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أدوات باللغة الدزيرية

واو العطف : u
أو : ulla
رغم : malgrei
لكن : mei
لأن : paṣk
جميع : gəз
كل : guз
الآن : Doka
هنا : Nə
هناك : Temma
 
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يوغرهن زيري

:: عضو منتسِب ::
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الاحترام في اللغة الدزيرية :

الاحترام في اللغة الدزيرية يكون باستعمال أدوات معينة حسب المعنى المعبر به الذي يأتي في السياق ، فنستعمل :

əs-si :تستعمل لتوقير الرجل أثناء المحادثة
ləlla : تستعمل لتوقير المرأة أثناء المحادثة
məs : تستعمل في توقير مكانة الرجل في الرسميات
məsə : تستعمل في توقير مكانة المرأة في الرسميات

مثال في أحد أسماء الشخصيات الدزيرية :

(məsnhen (məs ən hen : أي بمعنى سيدهم
ləllənhen : أي بمعنى سيدتهم
 
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يوغرهن زيري

:: عضو منتسِب ::
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6 أوت 2019
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13
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محادثة باللغة الدزيرية :

Bədis : əhula ə frər !
باديس : أهلا اخي
Milud : əhula
ميلود : أهلا
Bədis : ki əch ak isemmiw ?
باديس : ما اسمك ؟
Milud : isemmiw ni Milud , u ntəya ki əch isemmiw ak ?
ميلود : إسمي ميلود ، و أنت ما إسمك ؟
Bədis : Ni isemmiw Bədis , Ki rak dəyer ?
باديس : إسمي باديس ، كيف حالك ؟
Milud : Rani ləbəs , u ntəya wəchta rak ?
ميلود : أنا بخير ، و أنت كيف حالك ؟
Bədis : Məm ənəya ləbəs , həvdək frəro !
باديس : أنا بخير أيضا ، شكرا لك !
Milud : Sahit ! əya ənəya negla , ər ɣadwa frər !
ميلود : العفو ! أنا سوف أذهب الآن ، نلتقي يوم غد أخي !
Bədis : aya saha ! ar ɣadwa .
باديس : حسنا ! نلتقي غدا
 
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يوغرهن زيري

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6 أوت 2019
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النفي باللغة الدزيرية

يكون النفي باللغة الدزيرية باستعمال لفظتين حسب مكانها في العبارة ، نستعمل :
Wer : عندما تكون مع المستقبل و الحاضر و الماضي
Mə : تستعمل مع الماضي المستمر و الحاضر المستمر و الأمر

مثال :
ənəya wer zriɣ ak : أنا لم أراك
Mə teqrach temma : لا تدرس هناك
ənuhen wer ɣadich yegləw lə əl-fichta : هم لن يذهبوا إلى الحفل
kunim mə rakwemch gəз tdirunjiw ni : أنتم لستم تزعجونني
 
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يوغرهن زيري

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6 أوت 2019
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أداة التعريف التنكيرية أو الإثباتية :
توجد ميزة في اللهجات الدزيرية رغم أن اللفظ يتغير و لكن أحيانا تؤدي نفس المعنى ، نتحدث عن أداة التعريف التنكيرية " wəħd " التي يقابلها في اللهجات الدزيرية الأخرى " d " كاختصار للحرف الاخير ، مثال " əntəз " و " ən " اللتان يؤديان نفس المعنى باختلاف اللفظة ، إن مقابل " wəħd و d في الانجليزية هو " a , an " ، نعطي كمثال :
باللهجة الدارجة الدزيرية : wəħd ət-terrəs zegga ، بالانجليزية : a man screamed
مثال آخر :
باللهجة الشاوية و الشلحية الدزيريتين نفس الشي ينطبق على القبائلية الدزيرية : nech d argaz بالانجليزية : im a man
فبالتالي هاتين اللفظتين يجب أن تكونا موجودتين في الدزيرية و بالتالي في الدزيرية :
المثال الأول :
التعريف التنكيري : أنا جزائري => ənəya d-ziri
التعريف : أنا الجزائري => ənəya əz-ziri
المثال الثاني :
التعريف التنكيري : أنا رجل => ənəya d-terrəs
التعريف : أنا الرجل => ənəya ət-terrəs
المثال الثالث :
التعريف التنكيري : أنا امرأة => ənəya d-mra
التعريف : أنا الجزائري => ənəya əl-mra
 
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يوغرهن زيري

:: عضو منتسِب ::
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6 أوت 2019
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أداة الكينونة في اللغة الدزيرية هي الفعل kka ( كان ) الذي يتصرف حسب الأزمنة :
الماضي :
ənəya / ənək : ekkiɣ
ntəya / kəy : ekkit/ekkid
ntiyya /kəm : ekkiti / ekkidi
ənəhu : ekka
ənəha : ekkət
ħnəya / nekni : ekkina
ntuma / kunim : ekkitu
ənuhen : ekkəw
ənuhent : ekkəwt
المضارع :

ənəya / ənək : nekka
ntəya / kəy : tekka
ntiyya /kəm : tekkəy
ənəhu : yekka
ənəha : tekka
ħnəya / nekni : nekkəw
ntuma / kunim : tekkəw
ənuhen : yekkəw
ənuhent : yekkəwt

أداة الوجودية في اللغة الدزيرية هي الفعل yella
مثال :
wer yella tta wəħet : لا يوجد أي أحد
əs-selɛa əlli komondit ha tella : السلعة التي طلبتها موجودة
 
بين الحقيقة و السراب

بين الحقيقة و السراب

:: عضو مُشارك ::
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11 سبتمبر 2014
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ربما السراب
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لا أوافقك أخي
1- تحيا العربية و لا تهمني أصولي البتة
2- هنا الكثير من الالفاظ عربية أو فرنسية [ كتبتَها بحروف لاتينية]
ثم،
3-هنا كلمات هي صيغ عربية بحتة، سرعة الحديث اختصرتها في كلمة و الأمثلة كثيرة

شُكرا لك
 
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