صور عبوات هواء طبيعي مُعلّب لتستنشق نسمات باريس او سنغافورة او نيويورك

البشير البشير

البشير البشير

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
52
النقاط
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الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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الان تستطيع شراء هواء طبيعي مُعلّب لتستنشق نسمات باريس او سنغافورة او نيويورك

تتخصّص بعض المصانع بفرنسا فى صنع عبوات معدنية فارغة ليس بها سوى الهواء العادى (المُفْعَم بجو باريس)، فعند شراءك
لأحد تلك العبوات وقبل أن تدفع 10 دولارات وتفكر تجد من يحاول إقناعك بقوله (عند فتحها تُشبِع رغبتك وحنينك لمدينة النور والجمال)، والمثير للدهشة والإستغراب أن هذه العبوات إنتشرت بسرعة في المتاحف والعديد من المناطق السياحية كمتحف اللوفر والشانزلزيه وبرج إيفل حيث يعرضها الباعة المتجولون أمام تلك المزارات السياحية، وفي الآونة الآخيرة عرضت تلك العبوات على موقع (fattro) وبهذا التدليس الذي يستغل هوس البعض يتم ترويج أشياء لا أساس لها على أرض الواقع، والعجيب أيضاً نجد أن هذه العبوات كتب عليها (هذا الهواء نقي ويعمل على إسترخاء الأعصاب ويخفف من الشعور بالتوتر والتخفيف من الآلام الحنين للوطن)، ولم تقتصر هذه الفكرة على العاصمة الفرنسية فقط ولكنها إنتشرت في العديد من مُدن العالم مثل نيويورك و بكين و لندن وحتى وصلت للعالم العربي كالعاصمة اللبنانية بيروت.

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اجمل التحيّات لكم
 
كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
142
النقاط
13
العمر
15
محل الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
مشكور على الموضوع اعجبني جدا..لكن الا توجد عبوات بها رائحة الصين..بصراحة احبها كثيرا...واتمنى ان اكون طبيبة هناك في المستقبل...
اكرر شكري اخي..
متأسفة على الازعاج.
 
البشير البشير

البشير البشير

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
52
النقاط
3
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
قال كاجومي هيغوراشي:
مشكور على الموضوع اعجبني جدا..لكن الا توجد عبوات بها رائحة الصين..بصراحة احبها كثيرا...واتمنى ان اكون طبيبة هناك في المستقبل...
اكرر شكري اخي..
متأسفة على الازعاج.
إضغط للتوسيع...
بارك الله فيك اختي الكريمة على تعليقك الطيّب والعطر
ليس مستحيل عندما تدعي من الله ان يحقّق امنياتك ان شاء الله
مشكورة
 
كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
142
النقاط
13
العمر
15
محل الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
قال البشير البشير:
بارك الله فيك اختي الكريمة على تعليقك الطيّب والعطر
ليس مستحيل عندما تدعي من الله ان يحقّق امنياتك ان شاء الله
مشكورة
إضغط للتوسيع...
نسال الله ان يحقق امنايتنا جميعا ان شاء الله.
 
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