صور عبوات هواء طبيعي مُعلّب لتستنشق نسمات باريس او سنغافورة او نيويورك

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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الان تستطيع شراء هواء طبيعي مُعلّب لتستنشق نسمات باريس او سنغافورة او نيويورك

تتخصّص بعض المصانع بفرنسا فى صنع عبوات معدنية فارغة ليس بها سوى الهواء العادى (المُفْعَم بجو باريس)، فعند شراءك

لأحد تلك العبوات وقبل أن تدفع 10 دولارات وتفكر تجد من يحاول إقناعك بقوله (عند فتحها تُشبِع رغبتك وحنينك لمدينة النور والجمال)، والمثير للدهشة والإستغراب أن هذه العبوات إنتشرت بسرعة في المتاحف والعديد من المناطق السياحية كمتحف اللوفر والشانزلزيه وبرج إيفل حيث يعرضها الباعة المتجولون أمام تلك المزارات السياحية، وفي الآونة الآخيرة عرضت تلك العبوات على موقع (fattro) وبهذا التدليس الذي يستغل هوس البعض يتم ترويج أشياء لا أساس لها على أرض الواقع، والعجيب أيضاً نجد أن هذه العبوات كتب عليها (هذا الهواء نقي ويعمل على إسترخاء الأعصاب ويخفف من الشعور بالتوتر والتخفيف من الآلام الحنين للوطن)، ولم تقتصر هذه الفكرة على العاصمة الفرنسية فقط ولكنها إنتشرت في العديد من مُدن العالم مثل نيويورك و بكين و لندن وحتى وصلت للعالم العربي كالعاصمة اللبنانية بيروت.