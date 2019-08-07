وش كان عشاك -_

الہٰوردة الہٰسہٰوداء
:: عضو بارز ::
- إنضم
- 18 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 5,875
- النقاط
- 351
- محل الإقامة
- batna
- الجنس
- أنثى
ههه لبنات اجرو
معرفتش وين نحط الصورة منتدى كراكتور
يشوفونا شاشرة ان شاء الله يخلوه هنا الله غالب ملقيتش وين نحطو
ههه اكيد كل عروس تصبح فرحانة امك طيبلك كبدة لحم مقلي جاج مقلي وغيرو
لكن ليلة لي تكون فيها لعروس عروس
وش تعشات لعروس بحكم تودع دار بوها_____
انا ختي ف ليلة عرسها رقدت بشر
نساوهم
لكن مرت اخي درناالهم كل خير
ونتوما ؟
معرفتش وين نحط الصورة منتدى كراكتور
يشوفونا شاشرة ان شاء الله يخلوه هنا الله غالب ملقيتش وين نحطو
ههه اكيد كل عروس تصبح فرحانة امك طيبلك كبدة لحم مقلي جاج مقلي وغيرو
لكن ليلة لي تكون فيها لعروس عروس
وش تعشات لعروس بحكم تودع دار بوها_____
انا ختي ف ليلة عرسها رقدت بشر
نساوهم
لكن مرت اخي درناالهم كل خير
ونتوما ؟