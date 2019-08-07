وش كان عشاك -_-

الہٰوردة الہٰسہٰوداء

الہٰوردة الہٰسہٰوداء

:: عضو بارز ::
إنضم
18 سبتمبر 2015
المشاركات
5,875
النقاط
351
محل الإقامة
batna
الجنس
أنثى
ههه لبنات اجرو
معرفتش وين نحط الصورة منتدى كراكتور
يشوفونا شاشرة ان شاء الله يخلوه هنا الله غالب ملقيتش وين نحطو
ههه اكيد كل عروس تصبح فرحانة امك طيبلك كبدة لحم مقلي جاج مقلي وغيرو
لكن ليلة لي تكون فيها لعروس عروس
وش تعشات لعروس بحكم تودع دار بوها_____
انا ختي ف ليلة عرسها رقدت بشر
نساوهم
لكن مرت اخي درناالهم كل خير
ونتوما ؟
 
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